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Москва, 01.11.2018

Украина начала ракетные стрельбы вблизи Крыма

«Expert Online» 2018

С 1 до 4 ноября Украина объявила опасной зону для полетов гражданской авиации над Черным морем вблизи западного побережья Крыма в связи с началом ракетных стрельб. Об этом сообщают украинские Вести.

Пока неизвестно, какие именно ракеты будут задействованы во время учений. В то же время, отмечает издание, накануне на государственном испытательном полигоне "Ягорлик" в Херсонской области проходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П, и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, возвращенных на вооружение Воздушных Сил ВС Украины.

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