А караван идет

Белый дом угрожает послать на американо-мексиканскую границу 15 тысяч американских военнослужащих. Для сравнения, в Афганистане, где идет 18-й год войны, американских военнослужащих менее 15 тысяч.

С каждым днем, приближающим Америку к промежуточным выборам, сообщения, которые приходят из-за океана, носят все более и более сенсационный характер. Президент Трамп, к примеру, делает заявления одно жестче другого. Сначала он объявил об отправке на американо-мексиканскую границу пяти с небольшим тысяч военнослужащих, а уже на следующий день увеличил ставки и заявил, что готов отправить на юг втрое больше солдат – 15 тыс. Это, кстати, превышает численность американского контингента в Афганистане.

О южной границе Дональд Трамп много говорил еще во время предвыборной компании в 2016 году. Правда, тогда и вплоть до последнего времени речь шла главным образом о строительстве стены, которая не позволит незаконным мигрантам свободно пересекать границу. Сейчас ситуация на южной границе еще больше ухудшилась. Трамп заговорил об отправке войск на границу с Мексикой для того, чтобы остановить караван мигрантов, намеревающихся прорваться в США.

«Мы увеличим численность военного персонала на границе до 10-15 тысяч человек»,- пообещал президент Трамп в среду.

Конечно, основополагающим может являться тот факт, что заявление президент Трамп сделал перед тем, как отправиться в агитационную поездку. Это может означать, что оно предназначено исключительно для внутреннего пользования, т.е. для избирателей. С другой стороны, хорошо известно, что от мистера Трампа можно ждать чего-угодно.

Кстати, в пользу «выборной» версии еще одно «обещание» президента Трампа примерно из той же оперы – отменить закон, позволяющий детям иностранцев, родившимся на территории США, автоматически получать американское гражданство. Речь идет об отмене 14 поправки к Конституции США, против чего не замедлили выступить многие республиканцы.

Дональд Трамп сделал нелегальную миграцию главным вопросом в агитационной кампании к промежуточным выборам. Он надеется, что эта, несомненно, очень важная для простых американцев проблема заставит их выполнить гражданский долг и прийти 6 ноября на избирательные участки. Еще он уверен, что вопрос миграции является ахиллесовой пятой демократов. Поэтому Трамп в последние дни так много и так настойчиво говорит о караване мигрантов, подавляющее большинство которого, кстати, составляют не мексиканцы, а гондурасцы, сальвадорцы и гватемальцы, и нагнетает страсти вокруг этой проблемы. В понедельник, к примеру, он написал на своей странице в Twitter, что среди участников каравана есть «очень плохие люди». Вчера президент подбросил дров в огонь и сообщил соотечественникам, наверное, для того, чтобы они не расслаблялись, что в Америке может находиться до 30 миллионов нелегальных мигрантов! Между тем, согласно самым высоким официальным оценкам численность нелегалов не превышает 11 млн человек. Очевидно, президент Трамп ссылался на исследование ученых Йельского университета и Массачусетского Технологического института, которые заявили в октябре, что, по их оценкам, нелегальных мигрантов в Америке в 2016 году было от 16,2 до 29,5 млн.

Пентагон быстро отреагировал на озабоченность главнокомандующего караваном, медленно продвигающимся к границе между Мексикой и Соединенными Штатами. В среду Министерство обороны США сделало заявление, из которого следует, что на первом этапе сотрудникам Министерства внутренней безопасности в Калифорнии, Техасе и Аризоне будут помогать более 7 тысяч военных.

Глава таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан заверил американцев, что ситуация под контролем и что его люди внимательно следят за передвижениям каравана, насчитывающего сейчас около 3,5 тысяч человек, а также еще одной колонны, состоящей из почти трех тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в США.