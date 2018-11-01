В Кремле объяснили отсутствие Порошенко в санкциионном списке

Дмитрий Песков – пресс-секретарь главы российского государства – объяснил представителям СМИ отсутствие в санкционном списке РФ президент «незалежной» Петра Порошенко.

По словам представителя Кремля, главу государства традиционно не включают в такие списки, передаёт РИА Новости.

Песков считает, что включение Порошенко в список лиц, которые попали под контрсанкии нашей страны, выглядело «запредельным».

Также представитель Кремля заявил, что итогом введения ответных контрсанкций против Украины может стать нормализация отношений между двумя соседними государствами.

Ранее сообщалось, что 1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах РФ на санкции «незалежной».

Ограничительные меры коснутся 68 юридический и 322 физических лиц Украины, в том числе сын президента «незалежной» Алексей Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, министр инфраструктуры Владимир Омелян, руководитель МВД Арсен Аваков, бывший премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и многие другие.