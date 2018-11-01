Защищенный смартфон: особенности и критерии выбора

Прежде чем приобретать защищенный смартфон, надо определиться с тремя главными моментами, в том числе:

Какая сумма денег может быть потрачена на покупку данного устройства.

Имеет ли значение компактность девайса (габариты большинства защищенных смартфонов и планшетов являются достаточно внушительными, поскольку они оснащены большой аккумуляторной батареей, протекционными накладками, значительным количеством демпфирующей пластмассы и др.)

Требуются ли дополнительные функции в устройстве, к примеру, рация PTT – Push-to-talk (на английском языке это выражение буквально означает «Нажми, чтобы говорить») либо тепловизор как, к примеру, в смартфоне CAT S60 FLIR.

С величиной бюджета все ясно – надо ввести в фильтр требуемые цифры и изучить подходящие по данному критерию модели (для этого следует осуществить переход в каталог "Защищенные телефоны и смартфоны" и набрать требуемые цифры в полях в верхней части каталога).

Защищенные смартфоны оснащены аккумуляторной батареей большой мощности, что обеспечивает им возможность долго функционировать в экстремальной обстановке. У тех, кто желает приобрести компактные тонкие и достаточно легкие гаджеты, выбор скуден. Есть всего несколько моделей, которые удовлетворяют данному требованию.

Гибридный девайс с кнопочной клавиатурой Land Rover X2 Max оснащен рацией, сенсорным экраном и кнопочным клавиатурным модулем – можно использовать и тачскрин, и клавиатуру.

В настоящее время защищенные смартфоны и планшеты обладают ряд чрезвычайно полезных качеств, которые могут пригодиться в походе, на охоте либо во время экстремальных спортивных занятий. К примеру, флагманская модель от компании CATERPILLAR – CAT S60 – оснащена тепловизором FLIR, который может оказаться полезным не только в домашних условиях, но также и на охоте. С его помощью можно видеть добычу в темноте.

Защищенная модель CONQUEST S8 PRO 4G LTE оснащена рацией Walkie Talkie, которая функционирует на разрешенных радиочастотах от четырехсот до четырехсот семидесяти мегагерц, ее мощность равна одному ватту.

Следует также учитывать степени защиты IP. В настоящее время в телефонии используется международный классификатор защиты корпуса электронных устройств от проникновения внутрь него пыли и воды. По стандартам на девайсы наносится маркировка «IP ХХ», где один Х – цифра от 0 до 6, указывающая на степень защищенности смартфона от чужеродных твердых тел, в том числе пыли, а другой Х – цифра от 0 до 8, указывающая на степень защищенности девайса от воздействия воды.