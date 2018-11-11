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Москва, 13.11.2018

Особенности проведения аттестации по промышленной безопасности

«Expert Online» 2018

Проведение аттестации сотрудников по промбезопасности предусматривает следующие уровни проверки имеющихся у них знаний и навыков:

  • во-первых, проверяются основные знания требований по промбезопасности, которые установлены российским законодательством;
  • во-вторых, проверяются знания особенностей промбезопасности, которые напрямую относятся к регулируемым федеральными актами специальным вопросам;
  • в-третьих, проверяются знания требований промбезопасности, относящиеся к соблюдению экологических норм;
  • в-четвертых, проверяются знания требований промбезопасности, относящиеся к энергетике;
  • в-пятых: проверяются знания, относящиеся к требованиям, которые предъявляются к надежности гидротехнических сооружений;
  • в-шестых, проверяются знания, касающиеся проблем, которые связаны с атомной энергетикой.

Проведению аттестации по промбезопасности должна предшествовать высококачественная предаттестационная подготовка. В этих целях прошедшими специальное обучение для подобных процедур людьми организуются специализированные курсы, к примеру, курсы аттестации по промышленной безопасности в СПБ.

Перед тем как подготовительная программа будет применяться на практике, она в обязательном порядке должна быть одобрена Ростехнадзором. В штате организаций, готовящих работников по аттестации, должны иметься соответствующие специалисты, при этом для каждого из них основной должна быть та деятельность, по которой он проводит подготовку.

После завершения курса предаттестационной подготовки все прошедшие обучение получают документ, который удостоверяет данный факт. На организации, готовящие кадры в этом направлении, налагается обязанность ведения журналов посещаемости и успеваемости обучающихся.

Проведение аттестационной проверки по промбезопасности должно быть осуществлено впервые при приеме сотрудника на работу. Если в дальнейшем производится его перевод из одной должности на другую, для которой предусмотрена обязательная проверка по промбезопасности, то он должен пройти процедуру повторной аттестации Ростехнадзором, независимо от того, когда он прошел предыдущую аттестацию.

Если специалист уже проработал в течение определенного срока в организации, но в силу каких-либо причин в его работе произошел длительный перерыв (продолжительность которого превышает двенадцать месяцев), то ему также необходимо пройти процедуру аттестации.

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