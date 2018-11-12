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Москва, 12.11.2018

Водная блокада Крыма обернулась для Украины новой бедой

«Expert Online» 2018
  • Водная блокада Крыма обернулась для Украины новой бедой
Из открытых источников

Херсонская область Украины оказалась на грани засухи после перекрытого по решению Киева в 2014 году Северо-Крымского канала. Ученые уверены, что  это грозит реальной экологической катастрофой. Об этом рассказали «Вести.Ру».

Сообщается, что фермеры области из-за дефицита воды терпят убытки, также дефицит грунтовых вод наметился из-за новых пробуренных скважин в Крыму.

«Заграничные земли напоминают лунный пейзаж. "Незалежная" засыхает. Днепровскую воду, что текла по каналу, перекрыли не только Крыму. Украинские фермеры и сами остались без воды. Комбайны молотят вхолостую», – сообщает СМИ.

Также засухой вызван недавний перебой с водой в Армянске на предприятии «Крымский Титан» из-за пересохшего кислотонакопителя для сброса отходов. Последствия химвыбросов в сентябре этого года ощутили на себе не только жители северной части полуострова, но и жители Херсонской области.

Напомним, некоторые российские политики в ответ на водную блокаду Крыма предложили развернуть Днепр от Украины, передает Крым.News.

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