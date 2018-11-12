Доллар всех напугал

Несмотря на то, что многие валютные стратеги прогнозируют снижение курса доллара в 2019 году, даже долларовые медведи боятся сейчас играть против американской валюты, пишет Bloomberg.

Индекс доллара близок к недавно достигнутому максимуму за 16 месяцев. Росту курса доллара способствуют сигналы ФРС США, которая не планирует отказываться от ужесточения монетарной политики .

Дальнейшее повышение процентных ставок в следующем году может привести к росту курса доллара в 1 квартале, прогнозирует глава валютной стратегии Credit Agricole по странам Большой десятки Валентин Маринов.

По словам валютного стратега Societe Generale Кита Джукса, у медведей по доллару много препятствий: американская экономика в хорошей форме, рынок труда растет. ФРС вряд ли сигнализирует в ближайшем будущем, что она близка к пределу повышения ставок. Доллар выглядит переоцененным и в какой-то момент в 2019 году должна возникнуть коррекция, однако, отмечает эксперт, пока продавать американскую валюту рано.

Глава валютной стратегии Bank of America Бэн Рэндол в недавнем интервью сообщил, что экономический рост в Штатах в следующем году замедлится, что окажет давление на доллар. Но валюта США может получить поддержку из Европы. Например, со стороны проблем в отношении Brexit, итальянского финансового кризиса и напряженности в торговых отношениях с Китаем. Поэтому трудно определить сроки начала падения курса доллара.

Переломный момент может произойти ближе к концу первого квартала, когда актуализируются политическиие риски вокруг расходов правительства США, предполагает Маринов. Кроме того, результаты промежуточных выборов в США могут привести к дополнительным мерам фискального стимулирования. Вместе с тем, в процессе повышения ставок ФРС возникнет некоторая пауза примерно к середине 2019 года, в то время как в Европе ближе к концу следующего года начнется цикл ужесточения денежной политики.

«Мы считаем, что рост (курса доллара) будет умеренным, особенно учитывая, что перспективы дальнейшего агрессивного фискального стимулирования могут ослабевать на фоне политического тупика в Вашингтоне (который сложился в результате промежуточных выборов в Конгресс - ред.) и увеличения глобальных темпов роста», - подчеркнул аналитик.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 ноября 2018 составляет 66,84 рубля, курс евро на сегодня равен 75,80 рубля.