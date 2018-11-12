В Киеве рассказали, что будет в случае отказа от российского топлива

Зависимость Украины от поставок топлива из России становится критической, сообщает член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он сообщил, что объем бензина и дизтоплива из России на украинском рынке достигает 60%, а прекращение поставки топлива приведет к катастрофическим последствиям, приводит информагентство Nation News слова Корольчука.

Он также уверен, что, если Киев захочет избавиться от этой зависимости, то ему потребуется не менее полугода на переориентирование на других поставщиков. Также стоит приготовиться к росту цен на топливо.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», глава Украины Порошенко подвергся критике за высказывание об опасности российского «дешевого газа».