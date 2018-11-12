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Москва, 12.11.2018

Конфуз: во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона

«Expert Online» 2018

В ходе торжественных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которые проходили в Париже, пожилая француженка приняла канцлера ФРГ Ангелу Меркель за Брижит Макрон – супругу президента Франции Эммануэля Макрона.

Конфуз случился 10 ноября, когда немецкий лидер и глава Франции посетили коммуну Ретонд, где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, передаёт РИА Новости.

Во время общения с публикой, которая пришла поприветствовать высокопоставленных гостей, пожилая дама поздоровалась с Макроном, назвав это рукопожатие фантастическим, после чего обратилась к стоящей рядом Меркель.

«Это вы мадам Макрон?», – спросила она. «Я канцлер Германии», – невозмутимо ответила по-немецки фрау Меркель.

Однако её собеседница, не расслышав ответ немецкого лидера, продолжила с ней общение как с первой леди Франции.

По данным местных СМИ, пожилой француженке уже 100 лет, поэтому и произошёл данный конфуз. Между тем перепутанные ей женщины являются почти ровесницами: 65-летняя супруга президента Франции всего на год старше Меркель.

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