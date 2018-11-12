Минск договорился с Москвой о выделении кредита

В 2019 году Россия выделит Белоруссии госкредит.

По словам главы белорусского Минфина Максима Ермоловича, все решения уже приняты, осталось лишь подготовить соответствующее соглашение, передаёт РИА Новости.

При этом чиновник, подчеркнул, что это соглашение будет подписано уже в начале следующего года.

«Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от Москвы, ни со своей стороны», – резюмировал Ермолович.

Ранее сообщалось, что Россия рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму 630 млн долл.