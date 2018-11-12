Вслед за Меркель

Баварским христианским социалистам скоро придется выбирать нового лидера.

Хорст Зеехофер, совсем недавно отметивший десятилетие пребывания на посту лидера Христианско-социального союза в Баварии (CSU), многолетнего союзника христианских демократов Ангелы Меркель, в том числе, и по правящей коалиции, решил, похоже, последовать примеру «старшего» товарища. Как сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники в CSU и немецкие СМИ, г-н Зеехофер принял решение покинуть пост председателя CSU. Кроме этого, Зеехофер, сообщает FT, подумывает и о досрочном сложении с себя полномочий главы МВД ФРГ, которые он исполняет с марта этого года. Напомним, что в том же марте 2018 г. он ушел с поста премьер-министра Баварии, который тоже занимал без малого десять лет.

Хорст Зеехофер сообщил группе высокопоставленных христианских социалистов в воскресенье вечером, что планирует объявить об уходе с поста лидера партии уже на этой неделе. Об этом сообщают Süddeutsche Zeitung (SZ) и информагентство DPA. SZ также подчеркивает, что вопрос о руководстве министерства внутренних дел Германии Зеехофер оставил открытым, хотя и заявил однопартийцам, что хочет уйти в отставку и с этого поста. DPA тоже сообщило, что в планах Хорста Зеехофера уйти в отставку с поста главного полицейского Германии до официального окончания срока полномочий в 2021 году.

Уже больше года христианских демократов и христианских социалистов, партии, которые за многолетний союз часто называют «сестрами», преследуют неудачи. Партии Зеехофера вновь не удалось по итогам выборов в Баварии, состоявшихся в середине октября, самостоятельно сформировать правительство. Христианским социалистам придется вновь делиться властью и создавать правящую коалицию с какой-нибудь правоцентристской партией. Если прибавить к этому резкие падения результатов блока CDU и в ряде других земель, а также на федеральных выборах в бундестаг осенью прошлого года, то становится очевидно, что «сестры» переживают сейчас не самые лучшие времена. В обеих консервативных партиях растет оппозиция руководству, которое, по их мнению, явно засиделось на высших постах. Ангела Меркель решила не ждать, когда ее «попросят» уйти товарищи по партии, и после очередного плохого результата на выборах (в Гессене) объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах нового лидера христианских демократов, которые состоятся в декабре.

Примеру канцлера, похоже, решил последовать и Хорст Зеехофер. Справедливости ради, правда, следует сказать, что разговоры о том, что Зеехофер уйдет с поста председателя партии, начались не после провала христианских социалистов на выборах этой осенью, а значительно раньше, еще в прошлом году.

Позиции Хорста Зеехофера внутри партии нельзя назвать сверхпрочными. Немало однопартийцев считают, что он в угоду Меркель слишком резко повернул вслед за CDU влево, и требуют возврата к «настоящему» консерватизму, который всегда был присущ CSU. Давлением товарищей по партии и, конечно, собственными политическими убеждениями Зеехофера объясняются его распри с Меркель в последние годы и неоднократные ультиматумы в отношении политики открытых дверей, которую проводит канцлер. Последней «разборкой» была судьба бывшего шефа немецкой контрразведки, позволившего себе ряд высказываний по внутренней политике Германии, которые явно не соответствуют представителю спецслужб.

Если Хорст Зеехофер официально объявит об уходе в отставку с поста лидера Христианско-социального союза в Баварии, то его однопартийцам придется выбирать нового лидера. Конференция, на которой могут состояться выборы нового председателя, должна состояться в январе 2019 года.