Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 13.11.2018

Путин охарактеризовал отношения РФ с мусульманскими странами

«Expert Online» 2018

Власти РФ придают огромное значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, как в формате двусторонних отношений, так и на основе Организации исламского сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин написал в приветственной телеграмме, направленной участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», передаёт официальный сайт Кремля.

По мнению главы государства, Россия и мусульманские страны близки по многим вопросам мировой и региональной повестки дня. При этом, как отметил Путин, Россия и её партнеры по исламскому миру регулярно взаимодействуют в самых разнообразных сферах, в том числе в урегулировании локальных конфликтов.

Кроме этого, в своём послании глава российского государства пожелал участникам группы стратегического видения «Россия – исламский мир» обменяться полезным практическим опытом, а также наметить перспективные формы и направления дальнейшей совместной деятельности на благо мирного процесса.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»