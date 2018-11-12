Путин охарактеризовал отношения РФ с мусульманскими странами

Власти РФ придают огромное значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, как в формате двусторонних отношений, так и на основе Организации исламского сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин написал в приветственной телеграмме, направленной участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», передаёт официальный сайт Кремля.

По мнению главы государства, Россия и мусульманские страны близки по многим вопросам мировой и региональной повестки дня. При этом, как отметил Путин, Россия и её партнеры по исламскому миру регулярно взаимодействуют в самых разнообразных сферах, в том числе в урегулировании локальных конфликтов.

Кроме этого, в своём послании глава российского государства пожелал участникам группы стратегического видения «Россия – исламский мир» обменяться полезным практическим опытом, а также наметить перспективные формы и направления дальнейшей совместной деятельности на благо мирного процесса.