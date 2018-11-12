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Москва, 12.11.2018

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти в 2019 году

«Expert Online» 2018

Власти Саудовской Аравии готовы «усердно работать, чтобы сбалансировать (нефтяной) рынок в рамках приемлемого ценового коридора», сообщает министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Его высказывание приводит Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей по сравнению с ноябрем в ответ на просьбы других производителей.

Фалих заявляет, что снижение объясняется сезонным спадом спроса и Эр-Рияд может снизить добычу уже в декабре.

Чиновник сделал это заявление несмотря на то, что после недавней встречи ОПЕК+ не было озвучено каких-либо изменений в области производства нефти.

Ранее сократить добычу нефти производителей призвал Иран. Также сразу за введением санкций США против Тегерана 5 ноября, цена нефти упала с $86 до менее $70 за баррель.

Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседавший в Абу-Даби, не  рекомендовал сокращать производство нефти в 2019 г., однако, опасения  по поводу возможного переизбытка сырья на рынке все-таки прозвучали. Глава Минэнерго России Александр Новак высказал мнение, что переизбыток нефти на рынке вызвали более мягкие, чем это ожидалось, санкции США против Ирана.

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