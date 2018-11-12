Саудовская Аравия сделала заявление о возможном роспуске ОПЕК

Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех – глава Минэнерго Саудовской Аравии – заявил, что в текущем цикле вопрос о роспуске ОПЕК не обсуждается.

По его словам, Саудовская Аравия рассчитывает на достижение к декабрю консенсуса в ОПЕК+ о политике на 2019 год.

При этом он отметил, что королевство получило заверения в том, что нефтяники РФ будут продолжать регулировать добычу «чёрного золота».

«Думаю, что Москва довольна своим участием в сделке в последние 2 года. Сейчас Россия ждёт данных, которые появятся к декабрю, и потом мы сможем принять коллективное решение», – резюмировал аль-Фалех.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов Goldman Sachs, в ближайшие десятилетия мир ожидает нехватка «чёрного золота» из-за падения инвестиций в разработку новых нефтяных месторождений.

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ОПЕК – международная межправительственная организация стран — экспортёров нефти, Создана для контроля квот добычи на нефть. Членами ОПЕК являются 15 стран, в том числе Саудовская Аравия и Россия.

В настоящее время страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.