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Москва, 12.11.2018

«Руку не пожал, но подмигнул»: пользователи сети о конфузе Порошенко

«Expert Online» 2018
  • «Руку не пожал, но подмигнул»: пользователи сети о конфузе Порошенко
ТАСС

11 ноября в Париже прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны, на которые съехались главы многих государств.

По следам торжеств пользователи сети активно обсуждают отказ президента США Дональда Трампа от рукопожатия со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

На записи видно, как Трамп и его супруга поприветствовали глав других государств, среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако американский лидер так и не подошел к президенту Украины, который внимательно следил за каждым движением Трампа и уже был готов протянуть руку.

В этой связи украинский писатель и  блогер Вячеслав Чечило оставил комментарий на своей странице в Фейсбуке. «Знаете, сенсация была бы, если бы Трамп не поздоровался с Путиным или с Меркель. То, что он не поздоровался с Порошенко – совершенно нормально, поскольку между ними – пропасть. Трамп даже не должен помнить, как Порошенко зовут. И в этом, кстати, нет ничего постыдного – таких стран в мире полторы сотни», - написал блогер.

Комментарии под его постом оставили многие пользователи, один из которых предположил, что Порошенко надо было «руку тянуть выше, глядишь и заприметили бы хотя не факт, что вспомнили бы, кто это». Другие пользователи заверяют, что «Трамп подмигнул Порошенко», обозначив таким образом свое расположение.

Напомним, 100 лет назад, 11 ноября 1918 г., между Германией и Антантой было заключено Компьенское перемирие. Соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, длившейся более четырех лет, было заключено в Компьенском лесу во французском регионе Пикардия.

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