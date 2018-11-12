В Совете Федерации рассказали, признает ли Россия результаты выборов в Донбассе

Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – рассказал журналистам, признает ли Москва результаты выборов в независимых республиках Донбасса.

По его словам, когда итоги голосования будут официально подведены, должно быть принято решение по поводу признания Россией выборов в ЛНР и ДНР, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос находится не в его компетенции. Однако, как убеждён член Совета Федерации, прошедшие накануне выборы признавать надо.

«А с кем иначе там разговаривать? Надо договариваться именно с теми, кого избрал народ», – считает Джабаров.

Кроме того, он отметил, что выборы в ДНР и ЛНР прошли в полном соответствии с международными нормами, что подтвердили и иностранные наблюдатели, а высокая явка говорит о доверии жителей независимых республик Донбасса к местной власти.

«После прошедших выборов руководство «незалежной» должно сесть за стол переговоров с республиками. Если же в Киеве попробуют решить проблему Донбасса силой, то последствия будут тяжелыми – ДНР и ЛНР просто заявят о выходе из состава Украины», - резюмировал российский сенатор.

В свою очередь помощник президента РФ Владислав Сурков уже направил поздравление с победой на выборах глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. По его словам, высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живёт гордый и умный народ, который верит в свои силы и может за себя постоять.

Напомним, накануне в Донбассе состоялись выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их однопалатных парламентов.Согласно самым последним данным, главой ЛНР избран исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник (68,3% голосов избирателей). В ДНР с большим отрывом от конкурентов уверено победил врио главы республики Денис Пушилин (61% голосов избирателей).

Украинские власти, а также представители Евросоюза заявили, что не признают результаты выборов, так как они «являются незаконными».