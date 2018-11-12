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Москва, 12.11.2018

В «Спартаке» назвали имя нового главного тренера

«Expert Online» 2018

В футбольном «Спартаке» официально объявили о назначении нового главного тренера.

Совет директоров московского клуба принял решение назначить новым рулевым команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова, ранее возглавлявшего тульский «Арсенал», передаёт официальный сайт ФК «Спартак».

Соглашение с тренером рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий контракта по итогам нынешнего. Также стало известно, что исполнявший обязанности главного тренера «красно-белых» Рауль Рианчо покидает клуб.

Кроме того, сообщается, что перед Кононовым поставлены задачи на этот сезон: попадание в Лигу чемпионов и выигрыш Кубка России.

Напомним, на посту главного тренера «Спартака» Олег Кононов сменил итальянца Массимо Карреру, отправленного в отставку 22 октября 2018 года.

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