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Москва, 12.11.2018

В США расстроены темпами сокращения зависимости от доллара в России

«Expert Online» 2018

Россия присоединилась к странам, которые делают значительные успехи в отказе от гегемонии американской валюты, пишет The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что в банках России значительно сократилась доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах, в частности в долларах, только за сентябрь текущего года эта доля снизалась до 26%. Также сократились доходы от экспорта до 68% по сравнению с 2013 годом, когда экспорт составил 80%.

Также издание отмечает, что дедолларизации России способствует быстро развивающаяся торговля российской стороны с Китаем. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях за последние четыре года увеличились почти в четыре раза.

Как указано в публикации,  больше всего в США расстроены готовностью к усилению санкций, ожидаемому в конце этого месяца. В этом году Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Сейчас планируется увеличить количество торговых сделок в рублях. Для экспортеров, которые не используют в расчетах доллар, рассматриваются налоговые льготы.

В материале также сообщается, что еще ряд стран прилагает максимум усилий в этом направлении. В частности, Брюссель обсуждает расширение роли евро и открыто говорит о возможности создания новой системы расчетов, которая была бы независима от США.

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