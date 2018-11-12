Выборы из одного кандидата оказались новым словом демократии

Победитель первого тура кандидат от КПРФ Валентин Коновалов 11ноября одержал победу на выборах главы Хакасии. Ему удалось набрать около 58% голосов. Победу коммуниста нельзя назвать легкой и предрешенной. Но главная интрига заключается не в том, как сумел выиграть Коновалов. Ключевой вопрос - как он распорядится плодами победы.

Первые в новейшей истории подобные выборы

В ходе повторного голосования на выборах главы Хакасии 11 ноября Валентин Коновалов сумел одержать победу. Его кандидатуру поддержали почти 58% жителей республики, пришедших на избирательные участки. Успех кандидата от КПРФ нельзя назвать ожидаемым. В отличие от первого тура выборов, внешние факторы работали скорее против кандидата. Несмотря на формальное отсутствие в бюллетене иных фамилий, ему пришлось заочно соперничать с сильным оппонентом, пришедшим в Хакасию в качестве «спасителя» республики от поразившего ее экономику и социальную сферу недуга. Однако в итоге Валентин Коновалов смог вырвать победу.

Перспективы произошедшего достаточно неоднозначны. Мнения представителей экспертного сообщества относительно результатов выборов заметно расходятся.

Так, политолог Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, рекомендует не спешить с выводами в ожидании официальных итогов выборов. Эксперт отмечает: «Если победа Коновалова по голосам будет неоспоримой, а власть примет решение не оспаривать результаты выборов в Хакасии, то эти выборы станут для России в определенном смысле символом, поворотной точкой и несомненным шагом вперед для развития демократии в стране. Станет понятно, действительно ли готов Кремль допустить оппозицию к реальной политике, готов ли он к настоящей политической конкуренции. Признание же результатов выборов недействительными будет по-прежнему означать, что “Единая Россия” меняться не собирается, а страна глубоко увязла в политическом болоте».

В то же время политолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Виктор Потуремский обращает внимание на риски, которые порождает опыт безальтернативных выборов. На выборах в республике Хакасия, указывает он, сложилась парадоксальная ситуация. Никогда еще в новейшей истории избирателям не предлагали голосовать за одного кандидата. В отсутствии нормирования явки наличие бюллетеня «в одну фамилию» с возможностью голосовать «за» или против» кандидата, считает эксперт, является серьезным испытанием и для политической, и для избирательной системы.

Виктор Потуремский обращает также внимание на то, что, по его мнению, победу кандидата от КПРФ можно рассматривать как признак кризиса демократии, выражающей интересы большинства. Поддержка Коновалова, утверждает политтехнолог, это не выбор большинства жителей республики. Победа Коновалова – это выбор меньшинства.

Так или иначе, перед экспертным сообществом встает задача – осознать сущность и значение произошедшего. Однако сделать это только в контексте событий 11 ноября невозможно. Произошедшее необходимо рассматривать во взаимосвязи с предшествующими событиями. Лишь в этом случае можно понять как причины успеха кандидата от КПРФ, так и политические перспективы произошедшего.

Гроздья народного гнева

Независимо от восприятия успеха Валентина Коновалова, следует признать, что своим возвышением он во многом обязан представителям власти. Победу кандидата от КПРФ начала ковать еще 4 года назад команда бывшего главы республики Виктора Зимина. Бюджеты муниципальных образований Хакасии были урезаны на половину, что в итоге привело к тотальной блокировке счетов местных органов власти. В кратчайшие сроки структуры ЖКХ обросли долгами, что породило и задержки выплаты зарплат «коммунальщикам», и перебои с поставками топлива и электроэнергии предприятиям. В частности, по данным на 1 августа 2018 г. в республике были введены ограничения на энергоснабжение 49 котельных. К началу отопительного сезона 2018/2019 гг. в большинстве котельных не были созданы нормативные запасы угля. Наступление хозяйственного коллапса удавалось предотвратить лишь благодаря дотациям, поступавшим муниципалитетам из районных бюджетов.

Ситуация в экономике региона в целом также оставляла желать лучшего. Еще в начале 2018 года Хакасия была переведена на внешнее финансовое управление. Чуть ранее, в октябре 2017 года, уровень государственного долга республики достиг планки в 145% от объема ее доходов. Просроченная кредиторская задолженность региона к октябрю 2018 г. выросла до 3 млрд рублей. Размер инвестиций в экономику Хакасии в 2017 году сократился почти на четверть по сравнению с предшествующим годом. Даже представители крупного бизнеса были инвестировать в производство преимущественно собственные средства. Лишь за первый квартал 2018 г. реальные располагаемые доходы жителей республики уменьшились более чем на 7% относительно аналогичного периоду предшествующего года.

В этих условиях пенсионная реформа выступила лишь катализатором протестных настроений. Назревшее недовольство граждан политикой Виктора Зимина наложилось на шок, порожденный планами федерального центра повысить пенсионный возраст. В результате глава республики набрал лишь 32% голосов (почти в 2 раза меньше, чем в 2013 г.). Фаворитом избирательной кампании стал 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, которого поддержали свыше 44% избирателей.

Второй тур мог и не состояться

Виктор Зимин, в отличие от коллег из Владимира и Хабаровска, не стал продолжать борьбу и 21 сентября снял свою кандидатуру. Это решение было вполне адекватным. Опыт выборов в Приморье показал, что дальнейшее участие Зимина в выборах не просто бесперспективно, но и чревато еще большим уроном для власти.

Второй тур голосования, однако, мог и не состояться. Один за другим кандидаты отказывались от участия в предвыборной гонке, пока 15 октября список претендентов на должность главы Хакасии не сократился до одного человека – Валентина Коновалова. Его участие в выборах, впрочем, еще ранее было поставлено под вопрос. Республиканский избирком обратился в Верховный суд Хакасии, добиваясь отмены регистрации кандидата от КПРФ на основании представления региональной прокуратуры. В суд также поступил иск с аналогичными требованиями от Александра Мяхара – экс-кандидата, представлявшего «Партию Роста». Лишь жесткая позиция Центризбиркома в лице его председателя Эллы Памфиловой, а также личная просьба к суду врио главы республики Михаила Развожаева позволили Коновалову продолжить участие в затянувшемся электоральном марафоне.

Для победы во втором туре кандидату от КПРФ нужно было лишь получить поддержку свыше 50% пришедших на участки избирателей. Однако решение этой простой, на первый взгляд, задачи стало серьезной проблемой для штаба Коновалова.

Пять вызовов для кандидата Коновалова

В начале октября врио главы республики был назначен Михаил Развожаев – бывший заместитель министра по делам Северного Кавказа. Перед ним была поставлена задача возглавить Хакасию до проведения выборов, обеспечив открытость и легитимность этого процесса. В течение одного месяца врио губернатора сумел разрешить немалую часть задач, стоявших перед руководством республики. Развожаев разработал проект бюджета Хакасии на следующий год. Под его руководством была успешно завершена кампания по сбору урожая. Развожаев достиг договоренности с Минфином о выделении республике бюджетного кредита. Благодаря этому удалось разблокировать счета муниципалиетов и начать выплаты зарплаты работникам коммунальной сферы. Размер просроченной кредиторской задолженности сократился более чем в 2 раза.

Врио главы сумел договориться с угольщиками о поставках топлива, необходимого котельным. Врио главы республики регулярно выступал с отчетами о проведенной работе на местном телевидении. Он лично руководил процессом запуска котельных и ремонтом конкретных школ. В результате электоральный рейтинг Михаила Развожаева существенно вырос. По данным ВЦИОМ от 22 октября, в случае участия в выборах за него были готовы проголосовать 33% избирателей. Рейтинг Валентина Коновалова был зафиксирован ишь на уровне 29%. Врио главы республики не участвовал в выборах 11 ноября. Однако он озвучил готовность побороться за пост главы Хакасии в феврале 2019 года, в случае поражения Коновалова.

Положение кандидата от КПРФ осложнило то, что далеко не все жители республики с одобрением отнеслись к идее проведения «выборов одного кандидата». Как показали изыскания социологов ВЦИОМ, 47% жителей Хакасии заявили об отсутствии доверия к кандидату, победившему на безальтернативных выборах. Свыше 50% респондентов указали, что выступает против идеи проведения выборов в таком формате.

Эти настроения достаточно быстро кристализовались в виде движения «Народный глава». Оно было создано лидерами ряда общественных организаций (включая руководство региональных отделений «Общероссийского народного фронта» и «Волонтеров Победы») при поддержке ряда членов «Единой России». Последнее стало для сторонников Коновалова поводом называть движение проектом «партии власти». Основной целью движения стал рост явки противников безальтернативных выборов в день голосования. Также активисты проекта организовали на выходе из участков массовый опрос, в ходе которого гражданам было предложено указать «народного кандидата», которого они готовы поддерживать на конкурентных выборах. Следует отметить, что имя Валентина Коновалова также присутствовало в анкете.

Источником рисков для кандидата от КПРФ стала коммуникация с лидерами общественного мнения. Так, Валентин Коновалов не смог заручиться поддержкой бессменного мэра Абакана Николая Булакина, который открыто заявил о намерении голосовать «против». Одновременно о намерении голосовать «за» Коновалова заявил кикбоксер Гиви Соцук. Последний известен землякам не столько спортивными достижениями, сколько осквернением памятников героям войны.

Осложнило положение Коновалова и отсутствие поддержки со стороны других оппозиционных партий. Если во Владимирской области победу либерал-демократа Владимира Сипягина во многом обеспечила открытая поддержка КПРФ, то коммунисту Валентину Коновалову пришлось бороться за власть в отсутствие поддержки иных партий. Владимир Жириновский еще 21 сентября призвал местных жителей ни в коем случае не голосовать за кандидата от КПРФ. «Справедливая Россия», по оценке Валентина Коновалова, также активно агитировала против его кандидатуры.

Определенные опасения в отношении шансов Коновалова на победу вызывала и его позиция по отношению к крупному бизнесу. Кандидат от КПРФ запомнился избирателям во многом благодаря обещанию «повесить» владельца угольного разреза, завышающего, по его мнению, цены на топливо. Позднее он также опубликовал видеообращение к президенту «Русала» Олегу Дерипаске и основному бенефициару угольной компании СУЭК Андрею Мельниченко, буквально потребовав у них увеличить вложения в социальную сферу республики.

Ключи к победе оппозиционера

Преодолеть выросшие перед Валентином Коноваловым барьеры кандидату во многом помогло то, что голосование, как и в первом туре, сохранило протестный характер.

Еще накануне выборов Олег Иванов обращал внимание на скрытые источники мобилизации протестного электората – избирателей кандитата от КРПФ. Эксперт указывал: «Коновалов представляет КПРФ, его электорат – протестный, поэтому на повторные выборы, скорее всего, придут даже те избиратели, которые раньше на выборы не ходили в силу известных стереотипов, что «от них ничего не зависит» и что «все равно выиграет кандидат от “Единой России”. Теперь, когда у людей появилась реальная возможность проголосовать за условно оппозиционного кандидата, они такой возможностью наверняка воспользуются».

Сходную точку зрения выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В день выборов эксперт охарактеризовал ситуацию в республике следующим образом: «Есть кандидат, являющийся представителем протеста, символизирующий, персонифицирующий протест против действующей власти. И есть исполняющий обязанности губернатора Развожаев, который за это время уже успел активно включиться в процесс управления этой проблемной республикой, решить целый ряд серьезных проблем. Фактически речь идет о том, что среди избирателей произошла поляризация. Часть избирателей, которая сохранила протестный потенциал, будет голосовать за Коновалова. Это не только коммунисты, но достаточно широкий и неопределенный в идеологическом отношении протестный электорат. А вторая часть избирателей – это те, кто поддерживает действующую власть, поддерживает исполняющего обязанности главы Хакасии, выражают надежду на то, что те позитивные изменения, которые произошли, будут иметь продолжение, и возлагают надежды на то, что Развожаев решит ряд застарелых проблем».

Сохранение протестного характера голосования естественным образом выровняло шансы Валентина Коновалова на успех. Часть электората прочих оппозиционных структур поддержала кандидата-коммуниста, даже несмотря на позицию партийного руководства. Одновременно осознание реальности шансов на успех оппозиционера всколыхнуло «электоральное болото» — противников действующей власти, традиционно отказывавшихся от участия в голосовании. Свою роль, очевидно, сыграла и память о победах кандидатов-оппозиционеров во Владимирской области и Хабаровском крае. В совокупности эти факторы и обеспечили победу Валентина Коновалова.

Нарушения грубые/незначительные (нужное подчеркнуть)

Отдельно следует затронуть вопрос о чистоте прошедших выборов.

Официально представители Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии значимых нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов.

Однако ранее единственный кандидат и его оппоненты успели обменяться обвинениями в грубых нарушениях избирательного законодательства. В частности, коммунистов обвинили в распространении газеты тиражом в 70 тыс. экземпляров в день тишины. Непосредственно во время голосования, по утверждениям оппонентов Валентина Коновалова, были зафиксированы факты организованного подвоза избирателей, организации «каруселей», скупки голосов и агитации прямо на участках для голосования. Коммунисты, в свою очередь, распространили публикации об использовании на участках ручек с выцветающими чернилами и активистах «Народного главы», ведущих агитацию прямо в помещении для голосования.

Экспертные оценки чистоты выборов также носят неоднозначный характер.

Например, Виктор Потуремский отмечает, что ему трудно припомнить такое количество нарушений на выборах: стримы (трансляции) полуагитационного свойства в день тишины, раздача газет с кандидатом в день голосования, подвоз своих избирателей на брендированных машинах. При этом политолог подчеркивает, что все нарушения шли со стороны КПРФ.

Владимир Шаповалов, напротив, считает, что голосование прошло спокойно. Эксперт описал ситуацию следующим образом: «Ни избирательные комиссии, не наблюдатели, ни представители кандидата не фиксируют каких-либо существенных нарушений и проблем на избирательных участках. Можно констатировать, что выборы проходят в соответствии с законом. Правда вчера, в день тишины, был ряд свидетельств того, что, возможно, были нарушения со стороны кандидата и его команды. Эти сведения необходимо проверять, анализировать избирательной комиссии, в том числе. В любом случае, не думаю, что они являются критичными».

За горизонтом – ураган? Последствия трудного выбора

Победу Валентина Коновалова на выборах нельзя назвать безусловным триумфом КПРФ. Она может стать таковой лишь в одном случае: если новый глава республики сможет выполнить хотя бы основные обещания, данные избирателям, или же просто сумеет продолжить начинания Михаила Развожаева. Первым вызовом для него, конечно же, станет принятие нового, сбалансированного бюджета. Тяжелая работа также предстоит на пути к включению республики в национальные проекты федерального уровня. От эффективности решения этих задач зависит, станет ли успех Валентина Коновалова «точкой перезапуска» КПРФ или началом витка очередного кризиса партии.

В то же время необходимо признать, что победа Валентина Коновалова так или иначе должна способствовать стабилизации внутриполитического положения в России. Она должна подтвердить жизнеспособность демократических институтов, одновременно демонстрируя эффективность легитимных способов демонстрации несогласия с действиями власти. Также в перспективе успех КПРФ может способствовать возможному перезапуску партийной системы накануне следующего, «транзитного» электорального цикла, значение чего нельзя недооценивать.