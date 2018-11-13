Эксперт: санкции США неопасны для банковской системы России

Карен Вартапетов – глава группы суверенных рейтингов Standart&Poor's (S&P) – считает, что новые антироссийские санкции, которые в ближайшее время могут быть введены США – будут избирательными и не коснутся системно значимых российских банков.

По его мнению, США введут ограничения в рамках закона о нераспространении химического оружия. При этом, других санкций, как подчеркнул Вартапетов, пока не предвидится, передаёт «Экономика сегодня».

Эксперт S&P отметил, что санкции могут ударить по дипломатическим отношениям, а также приведут к некоторым торговым ограничениям, в части в макроэкономики.

Кроме того, Вартапетов предположил, что очередной пакет антироссийских ограничительных мер будет касаться отдельных физических лиц, а также компаний и банков, которые вряд ли являются системно значимыми.

Поэтому, по его словам, шоки от таких санкций наша страна сможет пережить без какого-либо серьёзного влияния.