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Москва, 13.11.2018

Эксперт: у России на наглость вроде «Анаконды» есть быстрый и симметричный ответ

«Expert Online» 2018
  • Эксперт: у России на наглость вроде «Анаконды» есть быстрый и симметричный ответ
belvpo.com

На учения НАТО вблизи российских границ необходимо давать симметричный ответ, считает аналитик Анатолий Вассерман.

«На наглость вроде учений «Анаконда» надо отвечать быстро — чтобы все всё поняли! Причём симметрично, проведением собственных учений»,  - заявил Вассерман агентству News Front.

Напомним, НАТО проводит крупнейшие учения с антироссийской повесткой  в Балтийском регионе под названием «Анаконда-2018». Маневры проходят на территории Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также в акватории Балтийского моря. Таким образом, натовская военная группировка численностью 14 000 человек фактически окружит российский эксклав на Балтике — Калининградскую область. Учения стартовали 7 ноября и продляться до 6 декабря.

Вассерман отмечает, что за последние годы у  границ  с Россией «накоплено уже столько самолётов, танков, боевых машин пехоты, грузовиков, что организовать наступление можно за считанные дни».

При этом эксперт уверен, что российские военные обладают всеми необходимыми средствами для сдерживания НАТО. Среди вооружения самолеты и ракеты, «система мёртвой руки», способной автоматически наносить ответный удар по агрессору.

Вассерман также предложил в качестве ответа на «Анаконду» провести российские учения «по отработке захвата Польши», чтобы отбить всякую мысль «по оккупации Калининграда» у НАТО.

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