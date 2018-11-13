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Москва, 13.11.2018

Эксперты ожидают рост цен на нефть до 112$ за баррель

«Expert Online» 2018

К 2025 году цена на нефть возрастет до 88$ за баррель, а к 2040  - до 112$, сообщает ежегодный прогноз международного энергетического агентства МЭА World Energy Outlook.

В документе сообщается, что на фоне геополитических событий, а также кризиса в Венесуэле нефть в сентябре 2018 года впервые с 2014 года превысила отметку 80$ за баррель. По мнению экспертов это стало неожиданностью, так как прогнозы говорили о более длительном пребывании цены на нефть на низких показателях.

«После падения цен на нефть в 2014 году продолжающееся расширение производства нефти в  США и перспектива серьезных структурных изменений в потреблении нефти подкрепили мнение о том, что цена на нефть будет оставаться низкой в течение более длительного времени, возможно всегда. Однако реальность была иной», — говорится в докладе.

Так согласно основному сценарию МЭА, который строится с учетом текущей энергетической политики стран,  цены на нефть будут постепенно расти. За основу эксперты берут среднюю стоимость барреля в 52$  в 2017 году.

Согласно этому сценарию, спрос на нефть к 2040 году достигнет 106,3 млн баррелей в сутки, тогда как добыча составит только 103,4 млн баррелей в сутки. К 2025 году это соотношение составит 102,4 млн баррелей и 99,9 млн баррелей в сутки, а цена нефти - $88 за баррель.

Как считают в МЭА, глобальный спрос на нефть будет ежегодно расти в среднем на 1 млн баррелей в сутки в перспективе до 2025 года. Однако после этого темпы роста замедлятся до 0,25 млн баррелей в сутки.

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