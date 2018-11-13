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Москва, 13.11.2018

Финляндия подозревает, что Россия отключила GPS в ответ на учения НАТО

«Expert Online» 2018

В северных районах Финляндии произошли серьезные сбои в работе GPS, в которых многие финны обвиняют Россию. Об этом сообщает Zero Hedge.

По версии финских СМИ, перебои в работе GPS связаны с проведением крупнейших со времен окончания холодной войны учений НАТО «Единый трезубец», в которых участвовала и Финляндия несмотря на то, что она не входит в альянс. 

Кстати, проблемы с GPS были зафиксированы и в соседней Норвегии, на территории которой в целом и проходили учения. Спутниковая навигационная система работала с перебоями в северных районах Финляндии Рованиеми и Киттиля 6 и 7 ноября.

О возможности российского вмешательства осторожно намекнул и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

«Возможно, что за этими нарушениями стоит Россия»,— цитирует телекомпания Yle финского премьера, подчеркнувшего, что не следует делать выводы до окончания расследования.

В Кремле в свою очередь заявили, что ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО. Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

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