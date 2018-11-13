Как Россия из все еще СПГ-карлика станет СПГ-гигантом

По оценке Международного энергетического агентства, к 2040 году Россия войдет в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Этот бизнес, считают аналитики, по-прежнему останется уделом крупнейших мейджоров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало исследование World Energy Outlook 2018, согласно которому к 2040 году РФ увеличит экспорт сжиженного природного газа СПГ примерно на 60 млрд куб. м и войдет в тройку крупнейших экспортеров этого сырья в мире наряду с США и странами Африки южнее Сахары.

«Сегодня около 60% всего экспорта СПГ в мире приходится на Катар и Австралию. Однако в рассматриваемом периоде, до 2040 года, США и страны Африки, расположенные к югу от Сахары, увеличат экспорт СПГ примерно на 90 млрд куб. м, тогда как одна Россия - на 60 млрд куб. м», - передает агентство ТАСС со ссылкой на текст исследования. В обзоре также уточняется, что эти три поставщика к 2040 году станут крупнейшими игроками рынка, а их совокупная доля вырастет с 23% до 40%.

На сегодняшний день в России работают два завода по производству СПГ. Это первый в нашей стране проект такого рода «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy (50% акций принадлежат «Газпрому», остальные — Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi). Второй — запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании «Новатэк». По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Хотя технологии производства СПГ уже более 100 лет, его поставкам на экспорт — почти 70 лет (из США в Великобританию и Японию), а производителями является довольно-таки широкий круг стран, включая Алжир, Катар, Индонезию, Малайзию, в последние годы тема СПГ более всего ассоциировалась с Соединенными Штатами и сланцевой добычей, которой там занимается целый ряд компаний разного масштаба. В остальном мире, в том числе в России, специфика отрасли иная, и она ориентирована на крупных игроков.

По данным Минэнерго России, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, экспорт СПГ из РФ за 2017 год составил 11,7 млн т, или 16 млрд куб м, или — всего 6,5% в суммарном экспорте природного газа. Однако в результате ввода новых очередей проекта «Новатэка» Ямал- СПГ, за январь-сентябрь текущего года экспорт СПГ вырос сразу на 63% по отношению к такому же периоду прошлого года, что также подогрело рост доходов страны от этого экспорта на 80,8% — они составили 4,1 млрд долл. Соответственно, делает вывод Алексей Антонов, такой скачок при сохранении заинтересованности потребителей в АТР, куда и пришлось большинство поставок – вполне может обещать, что РФ к середине 30-х годов сможет приблизится к желаемым показателям в доле мирового рынка СПГ, хотя надо понимать что этот рынок будет регулярно преподносить сюрпризы и требовать гибкого ценового подхода.

Для того, чтобы продвинутся на мировом рынке СПГ, у России есть масса объективных причин, указывает аналитик. В их числе широкая ресурсная база, наличие крупных заинтересованных энергетических компаний для разработки новых проектов. А так же, что не мало важно – политическая воля, поскольку этот рынок динамично развивается и спрос на СПГ, особенно со стороны стран Азии, будет с каждым годом только нарастать. Соответственно вектор развития СПГ-экспорта должен быть одним из ключевых в планах правительства. Тем более, что атаки со стороны западных стран, в частности США, на трубопроводные проекты прекращаться не намерены.

Между тем, если говорить о том, сможет ли развитие СПГ-проектов в России стать таким же прибыльным для широкого круга представителей бизнес-сообщества, как в США, то это скорее утопическая тема, чем реальная перспектива. В США изначально ставка делалась на сланцевую технологию, и количество предприятий, применяющих ее для производства СПГ, исчисляется сотнями. Это нельзя транслировать на российскую действительность, где путь к разработке энергоресурсов контролируется на государственном уровне и требует огромных инвестиций, которые под силу привлечь лишь крупнейшие игроки.

Если строить планы по дальнейшей экспансии российского СПГ на мировые рынки, то здесь, безусловно, пальма первенства продолжит сохраняться за проектами Sakhalin Energy «Газпрома» и Ямал СПГ «Новатэка», считает Алексей Антонов. Также возможно, что к этому рынку боле активно подключится «Роснефть», но пока перспективы ее не достаточно понятны, поскольку в этом году компания вышла из проекта «Печора СПГ». Если говорить о цифрах, то пока доля РФ на этом рынке ниже того уровня, который позволяет претендовать на роль ведущего поставщика. По итогам 2017 года наша доля – всего 4% от мирового рынка.

Еще в 2013 – начале 2014 года на волне высоких цен на нефть и сравнительно благоприятных экономических условий, добавляет аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, прогнозы заключались в том, что к 2020 году доля России на мировом рынке СПГ должна увеличиться до 14%, а к 2025 году – до 20%. Сейчас из-за различных факторов — а это и внешнее политическое давление, и цены на сырье, оценки на 2020 год достигают не более чем 5-6%. То есть о перспективах на 2040 год громко заявлять пока рано, считает он.

«Мировой рынок СПГ в натуральном выражении вырос со 100 млн тонн в 2000 году до 258 млн тонн в 2016-му, — писал в 2017 году журнал «Эксперт». — При этом, если все заявленные проекты производства СПГ будут реализованы, к 2020 году эта цифра вырастет до 400 млн тонн, к 2030-му — до 780 млн тонн».

Таблица 1

Журнал "Эксперт"

Согласно приведенной первоначально в этой статье таблице с перечнем крупнейших СПГ-проектов (Таблица 1), на пятилетку после 2020 года запланирован ряд проектов, примерно втрое увеличивающих нынешние мощности. Исходя из этого, российские компании, в одиночку или с зарубежными партнерами, действительно намерены активно способствовать тому, чтобы вывести Россию на одно из передовых мест, которое отводит ей на мировом рынке СПГ Международное энергетическое агентство.