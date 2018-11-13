«Новартис»: женский взгляд

Группа компаний «Новартис» второй год принимает участие во Всероссийском Форуме и Премии «Woman Who Matters». В 2018 году компания вошла в тройку лидеров рейтинга компаний, уделяющих наибольшее значение разнообразию и вовлеченности, составленному Thomson Reuters (Diversity & Inclusion Index).

Ориентированность на женские потребности и проблемы, их здоровье и возможность как личного, так и профессионального развития – одни из главных приоритетов компании, как во внутренней политике компании, так и в отношении пациентов.

Например, с момента начала реализации внутрикорпоративной программы были созданы условия, включающие в себя раннюю диагностику будущих лидеров-женщин, номинации на программы под брендом Executive Female Leadership programs, планирование международных ротаций с учетом семейного положения (расписание учебного года в школах), а также преемственность обязательств компании и подтверждения потенциала во время декретного отпуска и в моменты смены Генеральных Менеджеров компании. Эти меры реализовались в продвижении женщин на лидирующие позиции в компании локально и глобально, в том числе, в совете директоров. Сегодня более 70% руководящих позиций в компании в России занимают женщины. Для многих из них управление не только индивидуальный критерий успеха, но и возможность быть живым примером того, как преимущественно женскими руками компания способна стать лидером на международном рынке.

Главные потребители медицинских и смежных с ними услуг в наши дни – это именно женщины, что неудивительно: сегодня среднестатистическая жительница мегаполиса берет на себя в разы больше ответственности, чем когда бы то ни было. Образ «хранительницы очага» и домохозяйки стал менее актуальным из-за понимания женщинами своего потенциала и постепенного приобретения равных возможностей с мужчинами, ориентирующимися на карьеру . Компания учитывает роль женщины в современном обществе – обладательнице семьи и постоянной работы необходимо поддерживать здоровье и минимизировать риски, связанные с организмом. Именно поэтому «Новартис» в своих разработках акцентирует внимание на актуальных женских проблемах – от мигрени до рака молочной железы. В стратегию компании входит не только предупреждение болезней, способы их диагностики и инновационные методы лечения; не менее важен и диалог с пациенткой, внимание к её личности, понимание её стремлений, задач и трудностей.



На Форуме «Woman Who Matters» в этом году группа компаний «Новартис» стремится именно к вышеупомянутому диалогу: на стендах компании специалисты расскажут гостям Форума об инновационных решениях в области здравоохранения для женщин.