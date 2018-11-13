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Москва, 13.11.2018

Перепутал: Трамп нашел «новых» виновных в развале Югославии

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтии обвинил их в развале Югославии и войне в 1990-х годах, пишет газета Le Monde.

Издание сообщает, что главы прибалтийских государств в Париже в компании главы Франции Эммануэля Макрона поделились воспоминаниями об общении с американским президентом, которое состоялось 3 апреля текущего года в Белом доме.

Le Monde пишет, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте «были травмированы» встречей с лидером США Дональдом Трампом.

Неприятный эпизод произошел в самом начале встречи, когда Трамп обвинил их в начале войны в Югославии.

Произошло замешательство, поскольку  руководители Прибалтики не сразу поняли, что Трамп перепутал их с балканскими странами, не имея по данному вопросу достаточных знаний.

Также в ходе того же общения Трамп обвинил Прибалтику в недостаточном участии в НАТО и отметил, что считает реализацию проекта соединяющего Россию и Германию газопровода «Северный поток–2» неразумным, хотя Латвия, Литва и Эстония не имеют к нему никакого отношения.

Ранее посол Латвии в США Андрис Тейкманис рассказывал, что президент США Дональд Трамп уже не путает Латвию и Литву.

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