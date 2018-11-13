Путин прибыл в Сингапур для встречи с лидерами стран Азии

Глава российского государства Владимир Путин прибыл с трёхдневным официальным визитом в Сингапур.

Президент РФ, который впервые посещает этот город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, примет участие сразу в двух саммитах, а также проведёт переговоры с лидерами азиатских стран, передаёт «Газета.Ru».

В частности, в эти минуты продолжается встреча Путина с главой Сингапура Халимой Якоб. Позже президенты РФ и Сингапура примут участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.

После этого во дворце Истана – в резиденции главы республики – пройдёт государственный обед в честь российского лидера.

В среду, 14 ноября состоится саммит Россия-АСЕАН. А уже в четверг, 15 ноября Путин примет участие в Восточноазиатском саммите.

Кроме того, у президента РФ запланированы встречи с руководителями Южной Кореи, Японии, Индонезии и Малайзии.