Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 13.11.2018

В движении ХАМАС пригрозили нанести удар по крупным городам Израиля

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь палестинского исламистского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что если Израиль продолжит бомбить сектор Газа, то боевое крыло движения перенесёт ракетный огонь на крупные города, расположенные на юге Израиля.

Речь идёт об Ашдоде и Беер-Шеве, в которых проживает по 200 тыс. человек, передаёт агентство Associated Press.

Он подчеркнул, что ХАМАС уже нанёс удар по городу Ашкелон. При этом пресс-секретарь движения подчеркнул, что сделано это было в ответ на обстрел израильскими силами гражданских зданий в Газе.

«Если Израиль продолжит их бомбить, то города Ашдод и Беер-Шева станут нашей следующей целью», – резюмировал Абу Убейда.

Напомним, после обстрела израильской территории, ВВС этой страны нанесли удары по 150 объектам, расположенным в секторе Газа. Сообщается, что среди целей оказались военные объекты ХАМАС, в том числе военный корабль, оружейные склады и штаб.

В свою очередь со стороны сектора Газа было выпущено более 350 ракет и снарядов. В результате погиб один израильтянин, ещё более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили, что около 100 ракет были перехвачены и сбиты израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Дело принимает фантастический оборот
      Амбициозные планы, о которых было объявлено в ходе визита Дмитрия Медведева в КНР, реальны, а это 200 млрд долларов торгового оборота, при том, что наконец достигнуты «10–12 лет назад казавшиеся фантастическими» 100 миллиардов. Но на пути к этому целое «китайское море» препятствий