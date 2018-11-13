В движении ХАМАС пригрозили нанести удар по крупным городам Израиля

Пресс-секретарь палестинского исламистского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что если Израиль продолжит бомбить сектор Газа, то боевое крыло движения перенесёт ракетный огонь на крупные города, расположенные на юге Израиля.

Речь идёт об Ашдоде и Беер-Шеве, в которых проживает по 200 тыс. человек, передаёт агентство Associated Press.

Он подчеркнул, что ХАМАС уже нанёс удар по городу Ашкелон. При этом пресс-секретарь движения подчеркнул, что сделано это было в ответ на обстрел израильскими силами гражданских зданий в Газе.

«Если Израиль продолжит их бомбить, то города Ашдод и Беер-Шева станут нашей следующей целью», – резюмировал Абу Убейда.

Напомним, после обстрела израильской территории, ВВС этой страны нанесли удары по 150 объектам, расположенным в секторе Газа. Сообщается, что среди целей оказались военные объекты ХАМАС, в том числе военный корабль, оружейные склады и штаб.

В свою очередь со стороны сектора Газа было выпущено более 350 ракет и снарядов. В результате погиб один израильтянин, ещё более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили, что около 100 ракет были перехвачены и сбиты израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».