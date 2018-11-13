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Москва, 13.11.2018

В Германии рассказали, как отразится спор «Газпрома» и «Нафтогаза» на «Северном потоке-2»

«Expert Online» 2018

В Германии заявили, что уверены в полной реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом, в частности, заявил Глава крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Holding GmbH Марио Мерен.

По его словам, судебные споры «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» не мешают компании участвовать в финансировании проекта, передаёт ТАСС.

При этом он подчеркнул, что настроен оптимистично относительно «Северного потока-2».

«Проект реализуется по графику, компания-оператор получает финансирование от партнёров. Думаю, что мы увидим сдачу в эксплуатацию проекта в срок — к концу 2019 года», – резюмировал Мерен, добавив, что Wintershall уже предоставила примерно половину суммы из 950 млн евро на финансирование «Северного потока-2».

Напомним, ранее швейцарский суд запретил операторам проекта Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты «Газпрому» в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза Украины». В свою очередь в российском газовом холдинге неоднократно заявляли, что собираются оспорить это решение.

Наша справка

Wintershall Holding GmbH – крупнейшая газовая и нефтяная компания Германии. Вместе с Uniper (Германия), OMV (Австрия), Engie (Франция) и Royal Dutch Shell (Великобритания и Голландия) является партнёром «Газпрома».

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