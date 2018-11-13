В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в РФ

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин, которая сложилась в нашей стране.

По словам представителя Кремля, российские власти рассчитывают на реакцию Кабмина, который должен отреагировать на опасения независимых АЗС, вызванные решением о ранее достигнутой договорённости о заморозке цен на нефтепродукты, передаёт ТАСС.

Песков отметил, что ситуация гибкая, поэтому правительство обязательно на это как-то реагирует. При этом он подчеркнул, что это рабочие моменты, которые вполне решаемы.

Напомним, 12 ноября нефтяные компании России подписали с Кабмином соглашение о заморозке цены на бензин и дизельное топливо