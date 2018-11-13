США раскрыли потери в Ираке и Афганистане

В США обнародованы данные о потерях американской армии, а также их союзников в ходе войн в Афганистане и Ираке. Их приводит доклад сотрудников университета Брауна, сообщает издание Task and Purpose. В документе также можно найти число жертв среди мирного населения, национальной полиции и военных, а также сотрудников гуманитарных миссий и журналистов.

Сообщается, что в общей сложности в ходе «антитеррористических» войн с 2001 года погибло от 480 до 507 тысяч человек. При этом жертвы среди мирного населения подсчитаны приблизительно, поскольку учет погибшего населения не велся систематически. Кроме того, издание сообщает, в список не попали люди, погибшие из-за «потери доступа к продовольствию, воде, медицинским учреждениям, электричеству или другой инфраструктуре».

При этом уточняется, что наибольшие потери США понесли в Ираке, где погибло 4550 американских военных и 3793 наемника. В Афганистане американская армия потеряла почти в два раза меньше - 2401 человек и 3937 наемника.

Отдельно сообщается, что в Ираке погибли 245 журналистов, в Афганистане – 54 представителя СМИ.