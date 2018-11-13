Виды и особенности нерудных материалов

Популярность нерудных стройматериалов в настоящее время весьма велика. Их получают исключительно путем добычи и последующей переработки всевозможных разновидностей горных пород.

С использованием нерудных стройматериалов, приобрести которые возможно в компании Нерудные технологии, возводят индустриальные комплексы, мосты, объекты железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, производят железобетонные конструкции.

Наибольшее распространение среди всех существующих разновидностей нерудных стройматериалов получили три вида щебня. Самой высокой прочностью обладает гранитный щебень. Благодаря своей устойчивости к механическим нагрузкам он занимает лидирующие позиции при обустройстве дорожной инфраструктуры. Прочность гравийного щебня ниже, поэтому он стоит дешевле. Как правило, этот материал используют исключительно в тех случаях, когда требуется удешевить строительные работы, поскольку его применение ведет к снижению прочности возводимых объектов. Известняковый щебень является самым дешевым видом данного материала, но его прочность столь низка, что он в основном используется не в строительстве, а для производства минеральных удобрений. Кроме того, его применяют в полиграфической отрасли.

Другой широко применяемый на стройплощадках нерудный материал – гравий. Существуют две разновидности этого стройматериала. Горный гравий образуется в ходе естественного распада горных пластов, он имеет большое количество плоских граней. Поскольку многогранность камня обеспечивает большую площадь его контакта с цементом, то горный гравий отлично подходит для изготовления бетонных смесей. Гравий морского и речного происхождения отличается сглаженными и обтекаемыми формами, что обеспечивает ему преимущество при возведении бассейнов, обустройстве пляжей и площадок для детей.

Песок преимущественно используется в качестве наполнителя для приготовления бетонных смесей, его доля в них очень велика. Чаще всего в этих целях используют дешевый песок, который добывается в карьерах. Однако в тех случаях, когда к качеству бетонной смеси предъявляются повышенные требования, используются морской песок и речной песок. Они стоят гораздо дороже, зато являются очень чистыми и почти не содержат посторонних примесей.

Наиболее легкой разновидностью из всех существующих нерудных стройматериалов является керамзит, получаемый посредством обжига глиняной породы. Керамзит может иметь как острые углы, так и обтекаемую форму. Его преимущественно используют в качестве основного наполнителя для производства облегченных бетонных конструкций. Кроме того, его применяют в качестве теплоизоляционной подсыпки и в декоративных целях.