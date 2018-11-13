Возьмемся за руки, враги

11 ноября в Париже состоялся саммит, посвященный столетию окончания Первой мировой (или, как в Европе ее принято называть, Великой) войны. И весь мир увидел, что уроки этой войны так до сих пор не выучены.

Ошибочные ошибки

Сам саммит, конечно, был масштабным и представительным. Эммануэль Макрон прав – мир действительно запомнит, как 84 глав государств, правительств и международных организаций взявшись за руки прошли по Елисейским полям, отмечая таким образом годовщину кровавой междоусобицы. Однако от такого рода саммита хотелось бы все-таки увидеть не только масштабности, но и смысловой наполненности. Да, по словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, во время ланча лидеры «обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею». Но саммиту не хватало именно правильной и сущностной смысловой наполненности. Той самой, которая вытекала из последствий Великой Войны.

Смысл саммита должен был быть в том, чтобы не допустить повторения той бессмысленной и самоубийственной для Европы бойни, которой стала Первая мировая война. Западные лидеры должны были говорить о неприемлемости блоковых противостояний, ведущих в тупик. Но они об этом не говорили, ведь тогда, например, пришлось бы признать бессмысленность или даже вредность наличия блока НАТО, который якобы защищает Европу от якобы агрессивной России. Или пришлось бы говорить о недопустимости создания торговых блоков для сдерживания третьих стран (то же Транстихоокеанское сотрудничество, создававшееся против Китая).

Лидеры должны были говорить о неприемлемости бесцельной конфронтации ради конфронтации, которая толкнула нации в войну, по сути никому из них не нужную. Но, опять же, они об этом не говорили. Ведь тогда пришлось бы признать ошибочность нынешней санкционной и дипломатической войны против России.

Наконец, лидеры должны были говорить об ответственности. О том, что в условиях высокого уровня напряженности всегда нужно помнить о том, что малый конфликт может перетечь в большую войну, которая, как пылесос, затянет всех. И которая (в условиях ядерного мира) может привести к гибели всех. Однако и этот момент они обошли стороной. Ведь тогда пришлось бы сечь самих себя за агрессивную и бездумную конфронтацию в Сирии (когда после очевидных для всех химических провокаций боевиков США и ЕС угрожают военными ударами по Сирии, рискуя начать прямую военную конфронтацию с находящимися там российскими войсками).

Рейтинга ради

Вместо этого западные лидеры использовали данное важнейшее в символическом плане мероприятие для самопиара. Или же для достижения каких-то тактических целей.

Так, солировал номинальный хозяин мероприятия – президент Франции Эммануэль Макрон. Французские президент отыгрывал образ лидера Европы и всего западного мира. Да, такое поведение кажется вполне логичным – у Макрона большие амбиции, саммит проходит в Париже, да и внутриполитическая ситуация во Франции для Макрона сложилась неблагоприятная. «Сначала его раскритиковали за неумелое погашение кризиса вокруг его телохранителя (Александра Беналля – прим. ред.), который в снаряжении полицейского напал на протестующих во время марша…. Затем уволился его министр по делам окружающей среды. За ним последовал министр по делам спорта. За ним – один из депутатов, сравнивший партию Макрона с Титаником. Затем уходит в отставку глава МВД, и на поиск ему замены тратится две недели», — пишет издание New Statesman. Неудивительно, что по данным опросов в преддверии майских выборов в Европарламент рейтинг Национального Объединения во главе с Марин Ле Пен вырос до 21%, а Макрон со своей «Республикой на Марше» оказался позади нее. Да, отрыв составил всего лишь 1%, но как-то негоже политику, выигравшему выборы под лозунгом национального единения, отставать от символа правой Франции. Вот и пришлось Макрону накручивать свой рейтинг за счет внешних демонстраций.

Правда, поднять свой авторитет за счет саммита французскому лидеру не удалось. Хотя бы потому, что он выглядел несколько нелепо на первой роли – в присутствии лиц, реально определяющих вопросы войны и мира сегодняшнего дня. В частности, Путина и Трампа. Весь мир обошла картинка о том, как французский президент пытался «приласкать» своего смурного американского коллегу, и как он напрягся в присутствии полностью раскрепощенного российского.

Ату его

Еще одной тактической задачей западных лидеров было использовать саммит для очередной публичной порки хамоватого хозяина Белого дома. Так, Эммануэль Макрон рассказывал о том, что именно национализм (который проповедует Трамп) стал причиной Первой мировой войны, и фактически противопоставлял патриотизм национализму. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказывал о недопустимости нападок на прессу (очевидно, в свете недавнего скандала между Трампом и журналистом CNN), при этом забыв добавить о травле мейнстримными СМИ президента, которого избрал народ на честном голосовании.

Но и эта порка, в общем-то, не удалась. Тефлоновый американский президент вел себя на саммите так, как считал нужным. В частности, он посчитал нужным быть более чем любезным с российским лидером (которого Трамп реально уважает), холодно общаться с Макроном (который для него все-таки назойливый выскочка) и вообще проигнорировать светоча европейской демократии – Петра Порошенко, которому хозяин Белого дома даже руки не подал. «Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза», - пояснил российский сенатор Алексей Пушков. Однако дело не только в Украине и в прямоте Трампа (ведь когда нужно он лицемерит). Дело в большой личной неприязни Трампа к самому Петру Порошенко.

Мир увидел, что западные лидеры так и не обрели ответственности (которой так не хватало их предшественникам сто лет назад), и что ошибки Первой мировой войны вполне могут повториться. Правда, последствия этой войны будут куда страшнее – как для Европы, так и для всего мира. Во всем его многообразии.