«Забытые» вклады россиян могут изъять в пользу государства

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вклады, которыми длительное время не интересовались их владельцы, нужно изъять в пользу государства.

Соответствующая инициатива уже рассматривается в нижней палате российского парламента, передаёт ТАСС.

По словам Аксакова, в настоящее время на счетах банков РФ есть большое количество «забытых» вкладов, поэтому мысли, что сними делать – возникают регулярно.

В частности, эксперты рассматривают идею перевода «забытых» вкладов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для последующих выплат вкладчикам разорившихся кредитных организаций.

Кроме того, как считает депутат, «забытые» деньги можно было бы перечислять в региональные бюджеты, или, например, использовать их на благотворительность.

«А можно просто их изъять в государственный бюджет. Однако пока это лишь предложения экспертов. Они ещё не обсуждались с профильными ведомствами», – резюмировал Аксаков, добавив, что Госдума вплотную займётся вопросом «забытых» вкладов в первом квартале 2019 года.