7 декабря 2018 года состоится вторая международная конференция LEGAL GATES. EXPORT IMPORT

Международная конференция LEGAL GATES. EXPORT IMPORT, направленная на упрощение таможенных процедур во взаимной торговле. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы валютного контроля, таможенных процедур и изменениях в таможенных платежах. Кроме того, на конференции будут презентованы кейсы мировых лидеров отрасли.

Ежегодное мероприятие во второй раз проводится в Петербурге. Оно направлено на формирование единой площадки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которая позволит российскому бизнесу более квалифицированно подходить к решению юридических и налоговых вопросов за рубежом. Помимо этого, конференция направлена на привлечение внимания бизнесменов к текущим изменениям законодательства, анализ типичных ошибок во ВЭД и рекомендации по построению деловых связей с зарубежными партнерами.

В программу конференции войдут вопросы, связанные с тенденциями 2018 года и перспективами 2019 года в сфере валютного контроля. Помимо этого, участники мероприятия примут участие в обсуждении дедолларизации, а также плюсов и минусов правительственной инициативы. Старший партнер компании и руководитель налоговой и административной практики Владлена Варшавская сообщила "Мойке78", каким вопросам будет отдан основной приоритет.

"Спикеры будут отвечать на "наболевшие" вопросы, расскажут о подводных камнях в процессе торговли в их странах и объяснят, как этих проблем избежать", - сказала она.

В рамках повестки дня участники обсудят вопросы упрощения таможенных процедур во взаимной торговле, изменения в оплате, зачете и возврате таможенных платежей, а также вопросы, связанные с работой единого лицевого счета.

Организаторы отмечают, что в конференции примут участие международные специалисты в области юриспруденции и таможенных вопросов. Сама конференция будет разделена на два этапа, предполагающих обсуждение экспорта и импорта товаров.

В первой половине сессии участники обменяются информацией о контроле налоговых и таможенных органов, легализации российских документов за рубежом, факторах, которые могут возникнуть во время арбитражного разбирательства, проверках контрагентов, антироссийских санкциях и международной торговой политике. Она, в частности, затронет экономическое развитие Германии и партнерство с Финляндией. Помимо этого, будут затронуты вопросы импорта товаров. В частности, участники конференции поговорят о введении сертификации импортеров продуктов питания, параллельном импорте и его маркировке, тенденциях ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со странами юго-восточной Азии в 2019 году и санкциях Евросоюза. Помимо этого, на конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с защитой активов за рубежом. Спикеры расскажут о том, с какими проблемами российские компании сталкиваются в ходе ВЭД.

Во второй части больший упор будет сделан на экономические составляющие экспорта и импорта товаров. В частности, участники обсудят ужесточение антиотмывочного законодательства, тенденции и риски для бизнеса, которые следуют за валютным регулированием и валютным контролем, а также организаторы обещают "жаркую" часть. Венцом обсуждения финансового экспорта станет, как говорят сами организаторы, "баттл юрисдикции по защите активов" между Эстонией и Латвией.

Помимо этого, на конференции будут представлены и вопросы финансового импорта. Среди них также окажутся вопросы рисков для бизнеса и ужесточение антиотмывочного законодательства. В этой части организаторы тоже подготовили "баттл юрисдикции по лояльности". Теперь между Белоруссией и Казахстаном.

"Баттл по лояльности" предполагает рассмотрение перспектив развития торгового сотрудничества между странами Таможенного союза. С одной стороны - более близкая к Европе Белоруссия, у которой нет границы с Россией, а с другой - Казахстан, где НДС значительно ниже. То же самое касается и Латвии и Эстонии. Представители обеих стран подробно обсудят вопросы импорта в Россию, предложив наиболее "удобные" варианты", - отметила Варшавская.

Для регистрации на участие в конференции перейдите по ссылке: www.legalgates2018.ru, так же мероприятие доступно online.