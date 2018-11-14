Что осталось от отношений России и Евросоюза

Складывающимся наилучшим образом отношениям России и Австрии поставлена болезненная подножка. Не вдаваясь в вопрос о том, чья это интрига, можно выразить обоснованную надежду, что последствия инцидента не окажутся значительными. Страны продолжат взаимодействие, имеющее ключевое значения для тех не столь уж многих тем позитивной повестки, которые сохранились в отношениях России и Евросоюза. Статья публикуется в рамках партнерства с Российским советом по международным делам (РСМД)

Споткнулись, но не упали

В пятницу 9 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с заявлением о задержании по подозрению в шпионаже на Россию отставного австрийского офицера. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на декабрь визит в Россию. В тот же день Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван на беседу в МИД России. Журналисты высказали опасение, что данный случай окажет влияние на развитие отношений России и Австрии, отразиться на отношениях России и ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что западные страны все чаще обращаются к «микрофонной, мегафонной дипломатии», а не запрашивают разъяснения напрямую, как это всегда было принято в международных отношениях.

Последствия этого инцидента достоверно станут известны позже. Вряд ли данная ситуация повлечет за собой серьезные последствия, например, в виде нового витка санкций и резкого ухудшения отношений. События пятницы, по крайней мере, не оказали влияние на развитие взаимодействия на уровне полуторного трека (формата, включающего специалистов, общественных фигур и официальных лиц).

В понедельник 12 ноября в Российском совете по международным делам прошел семинар Отношения России и ЕС в контексте председательства Австрийской Республики в Совете ЕС». Встреча организована РСМД совместно с Посольством Австрийской Республики в России и Представительством Европейского союза в России. В ней принимали участие заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, посол Австрии Йоханнес Айгнер, глава Представительства ЕС в России Маркус Эдерер. Участники дискуссии – послы стран ЕС, российские эксперты по вопросам отношений России и ЕС. В обсуждении за закрытыми дверями послы и эксперты обсудили факторы, оказывающие влияние на развитие двусторонних отношений России и Австрии, России и ЕС, а также наметили определенные тенденции развития. Важно отметить, что пятничный инцидент среди них не упоминался и не обсуждался.

Австрийское председательство в Совете ЕС

Каждые полгода в Совете ЕС из числа государств-членов ЕС на основе принципа ротации выбирается страна-председатель. В течение шести месяцев это государство председательствует на встречах Совета всех уровней, обеспечивая последовательность работы ЕС в Совете. Для обеспечения преемственности работы, существует механизм «коллективного тройного президентства» или «трио». Тройки определяют долгосрочные цели и готовят общую повестку основных вопросов, которые будут рассмотрены Советом в течение 18 последующих месяцев. На базе этой программы каждая из трех стран готовит свою, более детальную программу на шесть месяцев. Председательство, прежде всего, несет ответственность за продвижение работы Совета над законодательством ЕС. Председательствующая страна возглавляет встречи различных структур Совета, за исключением Совета по иностранным делам. Тем не менее, страна-председатель работает в тесном сотрудничестве с Верховным Представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и поддерживает его работу.

В последнее полугодие председателем была Австрия, составившая трио с Эстонией и Болгарией. В период председательства Австрийской республики в достаточном объеме обеспечивались контакты между российским МИДом и Европейской службой внешних дел. Состоялись встречи Д. Медведева и Ж.-К. Юнкера, С. Лаврова и Ф. Могерини, проходили регулярные встречи на рабочем уровне, экспертные обсуждения. У России вообще особенные отношения с Австрией. В условиях кризиса Австрия была мостом между Россией и ЕС, сохраняла объективное и лояльное отношение к России, не поддавалась общей истерии. Считала важным сохранение каналов взаимодействия с Москвой. Например, Австрия не присоединилась к кампании западных стран по высылке российских дипломатов, которая последовала в знак солидарности с Великобританией из-за случая Скрипалей. В условиях кризиса отношений России и ЕС, сохранение нейтрального посредника отвечает интересам как России, так и ЕС. Остается надеется, что Австрия продолжит играть эту роль.

Острова сотрудничества России и ЕС

Дискуссия в рамках семинара еще раз продемонстрировала, что камнем преткновения в отношениях России и ЕС остается Украина. Россия и ЕС по-разному оценивают причины кризиса в отношениях России и ЕС, а также причины украинского кризиса и текущие события вокруг него. ЕС считает политику России в отношении Украины главной причиной кризиса отношений российско-европейских отношений. Россия полагает, что причины кризиса назрели задолго до украинских событий, вследствие накопившихся проблем между Россией и Западом, ключевая из которых, с точки зрения России — расширение НАТО на восток и невнимание к интересам безопасности России. Россия расценивает события на Украине 2014 г. как государственный переворот, который несет угрозу русскоязычному населению и этническим русским, проживающим на Украине. ЕС считает выступления 2014 г. народным протестом против режима. И Россия, и ЕС выступают за разрешение украинского кризиса и реализацию Минских соглашений. Но подходы игроков остаются непримиримыми. Россия полагает, что политика Киева блокирует реализацию Минских соглашений. ЕС считает, что политика России не позволяет осуществить реализацию минских соглашений, при этом Россия не считает себя стороной конфликта. Россия выступает за налаживание отношений с ЕС, считая, что дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон. ЕС видит возможность улучшения отношений через изменение политики России.

В условиях глубокого кризиса в отношениях России и ЕС имеются определенные «острова сотрудничества». Прежде всего, гуманитарное сотрудничество остается одной из немногих сфер регулярного взаимодействия России и ЕС. Сюда относится сотрудничество в области науки, культуры, образования, академических обменов. Либерализация визового режима способствовала бы большей мобильности и достижению успеха на данном направлении, но вряд ли достижима в обозримом будущем ввиду текущей политической ситуации.

Когда государства испытывают сложности в отношениях на официальном уровне, для поддержания диалога используются негосударственные каналы, такие как, общественные организации и аналитические центры, контакты на уровне научных институтов и ученых, диалог экспертов. Со временем политическая ситуация может измениться, и уже сейчас имеет смысл прорабатывать план и стратегию сотрудничества, по крайней мере, на экспертном уровне.

Российские эксперты и представители политических кругов поддерживают идею сотрудничества по линии ЕС-ЕАЭС и оценивают его как нишу взаимодействия с участием России и ЕС. Однако у европейских экспертов и официальных лиц ЕС существует недоверие относительно сугубо экономических интересов и целей данной интеграционной группировки. В частности, многие европейские эксперты видят в формировании ЕАЭС попытку восстановить российское влияние на постсоветском пространстве.

На политическом уровне реакция более сдержанная. В Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности зафиксировано, что Европейский союз поддерживает региональную интеграцию и готов сотрудничать с региональными объединениями, однако, Евразийский экономический союз среди этих блоков не упоминается. Официальные лица ЕС сетуют на то, что интересы и позиции стран-участников ЕАЭС не согласованы, в связи с этим возникают сложности во взаимодействии с ЕАЭС как с объединением. При этом есть попытки взаимодействия на техническом уровне. Вероятно, в данной ситуации необходима предварительная проработка вопросов взаимодействия на уровне полуторного трека с привлечением представителей из заинтересованных стран ЕС и ЕАЭС.

У России и ЕС имеются общие интересы в отношении Китая. В частности, многие эксперты полагают, что оба игрока могли бы занять проактивную позицию относительно инициативы Китая «Один пояс-один путь» для укрепления связей и «связности» в евразийском регионе. Взаимодействие могло бы выстраиваться в формате ЕС, Россия, ЕАЭС, Китай и государства Центральной Азии.

Конечно, этот набор не тянет на полноценную повестку сотрудничества, но представляет собой ниши для взаимодействия в период кризиса отношений России и Запада. Ограниченное взаимодействие России и ЕС происходит в контексте быстро меняющегося мира, растущей угрозы терроризма и экстремизма, конфликта на Ближнем Востоке, технологической революции в военной сфере, роста угроз в киберпространстве, существенных изменений во внешней политике США при администрации Д. Трампа, когда Америка все чаще становится фактором непредсказуемости и нестабильности в мировой политике. Решение этих и многих других вопросов представляют общий интерес и требуют координации России и ЕС.