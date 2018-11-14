Бунт на Украине: протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления

Жители украинской столицы, а также других регионов «незалежной» перекрыли центр Киева. В частности, они заблокировали бульвар Леси Украинки. Люди не пропускают все машины – как частный транспорт, так и общественный. Исключение сделано лишь для карет «Скорой помощи» и пожарных автомобилей.

Из-за помех движению, которые создают митингующие, центр столицы «незалежной» стоит в многокилометровых пробках. Протестующие требуют незамедлительно вернуть в дома и на социальные объекты тепло, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, по заблокированной проезжей части ходят люди. У них в руках в руках плакаты с требованием отставки правительства. При этом отмечается, что собравшиеся возложили вину за сложившуюся в стране ситуацию на жилищно-эксплуатационную контору и Министерство регионального развития.

В свою очередь Алексей Цыбко – мэр черкасского города Смела – заявил, что горожане из-за отсутствия теплоснабжения находятся на грани срыва. По его словам, в городе складывается катастрофическая ситуация, которая может выйти из-под контроля и привести к народному бунту.

«Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что люди находятся на грани социального срыва», – сказала градоначальник в эфире телеканала «112 Украина».

В Смеле проживают около 70 тыс. человек. Почти все они остались без горячий воды и отопления. Кроме того, в городе закрыты все школы и большинство детских садов. Также не работает городская больница.

Аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге – одном из крупнейших городов Днепропетровской области, население которого составляет более 630 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что накануне лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко через соцсети обратился с видеообращением к президенту «незалежной» Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману: «Дайте людям тепло или уходите!».

Напомним, в начале этой недели в жилых домах и социальных объектах Украины стали отключать отопление и горячую воду. Произошло это из-за задолженностей газовых компаний.