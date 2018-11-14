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Москва, 14.11.2018

Курс доллара приготовил ловушку

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара приготовил ловушку
DPA/TASS

Снижение курса доллара на фоне решения проблемы Brexit может быть временным эффектом, эксперты предупреждают, что не стоит обманываться и рассчитывать на дальнейшее ослабление американской валюты, пишет Reuters.

В среду индекс доллара DXY торгуется на уровне 97,05 в среду, что на 0,26% ниже. Ранее, в понедельник, этот показатель достигал 16-месячного максимума 97,69.

Распродажа долларов объясняется улучшением настроений относительно перспектив сделки Brexit, а не из-за какого-либо ухудшения показателей экономики США, отмечают аналитики.

Выросшие на новостях по Brexit евро и британский фунт составляют около 70% веса индекса DXY.

«Не обманывайтесь откатом курса доллара ... почти все основные валюты восстановились из-за местных факторов, а не снижения аппетита к доллару или изменения экономических основ», -  отметила управляющий директор валютной стратегии в BK Asset Management Кэти Лянь. Аналитик ожидает, что курс доллара будет укрепляться и дальше на фоне стабильной экономики США, повышения процентных ставок и сохранения американской валютой статуса безопасного убежища. 

Впрочем, с последним пунктом согласны не все. Так, по мнению, аналитиков Bank of America доллар привлекает инвесторов в качестве убежища только на фоне торгового конфликта с Китаем. Как только вопрос будет урегулирован, этот статус вернется к таким валютам, как евро, иена и швейцарский франк.

Курс рубля пока на удивление стойко переносит 5%-е падение цен на нефть. Однако российская валюта может отыграть этот фактор в любой момент.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 ноября 2018 года вырос на 16 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 67,68 рубля, курс евро на сегодня упал примерно на 2 копейки и равен 76,07 рубля.

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