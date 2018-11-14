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Москва, 14.11.2018

Кабмин РФ утвердил график повышения тарифов ЖКХ в 2019 году

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году.

Согласно сообщению, которое размещено на официальном сайте правительства РФ, из-за повышения НДС индексация платы за услуги ЖКХ на этот раз пройдёт в два этапа.

При этом отмечаетсмя, что это сделано для того, чтобы, несмотря на повышение ставки НДС (с 18% до 20%), общее годовое повышение тарифов не превысило обычный уровень.

В частности, на первом этапе (с 1 января 2019 года) тарифы на поднимутся на 1,7%. На втором этапе (с 1 июля 2019 года) – на 2,4%. Таким образом, произойдёт суммирование индексов платы, а удорожание в 2019 году составит 4,1%. Напомним, в последние годы тарифы на услуги ЖКХ индексировались раз в год (с 1 июля) в среднем на 4%.

Наша справка

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — это услуги, доводимые до потребителя, проживающего в жилищном фонде, для обеспечения комфортных условий жизни. Состав предоставляемых коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного или жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги, в тои числе холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, а также отопление.

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