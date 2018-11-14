Коллекторы идут за долгами по жилищно-коммунальным услугам, и граждане не готовы им противостоять

По сообщению издания Коммерсантъ, коллекторы решили расширить свою сферу деятельности, нацелившись на долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). В частности, речь идет об электроэнергии и водоснабжении с водоотводом. На текущий момент возвратом данного типа обязательств профессиональные взыскатели уже занимаются. Правда, это в большей степени относится к единичным случаям. Профильные предприятия доверяют незначительные объемы задолженности именно коллекторам – менее 5%. Массовое привлечение организаций по досудебному возврату долга может вызвать резонанс в обществе. В первую очередь, из-за банальной неосведомленности граждан об их правах. Хотя, перспективы всей этой системы достаточно туманны.

Суть развития сотрудничества коллекторов и поставщиков ЖКУ

Основной шаг для расширения объемов передаваемых долгов рассматриваемого типа профессиональным взыскателям – создание стандартов отбора и оценки эффективности их деятельности. Данная функция будет возложена на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Такое действие позволит продемонстрировать профильным предприятиям более высокий уровень возврата неоплаченных счетов ЖКУ, чем при их собственном досудебном разбирательстве. Также стандарты направлены на подтверждение того, что будущие взаимоотношения между гражданином и коллекторами будут находиться исключительно в рамках закона.

Сложности и перспективы

Сразу же можно отметить, что первая проблема реализации плана – неосведомленность граждан о правах коллекторов. Так, по данным социологического опроса портала БанкРФ.ру, только 4% респондентов знают, в каких рамках могут действовать профессиональные взыскатели. Учитывая, что направление жалоб на незаконные действия того или иного агентства – прерогатива самого должника, число сообщений, для дальнейшего отбора соответствующих стандартам организаций, будет незначительным. То есть такой анализ полностью объективным, вероятнее всего, не сможет быть.

Те же права коллекторов, но уже при их рассмотрении в другой плоскости, снова становятся препятствием для расширения присутствия профессиональных взыскателей на рынке долгов ЖКУ. Причем здесь можно отметить два нюанса. Во-первых, полномочия самих поставщиков услуг значительно шире, чем агентств по сбору долгов. Например, по той же возможности отключения электроэнергии и водоснабжения. Данная мера, предусматривающая предварительное уведомление потребителя за 30 дней до ее применения, явно более эффективна, чем общение с коллекторами.

Во-вторых, в том же материале издания «Коммерсантъ» отмечается, что более 90% задолженности по электроэнергии подтверждено в судебном порядке. То есть взысканием полноправно может заниматься Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Ее возможности куда более эффективны. Причем не только относительно агентств по досудебному урегулированию, но и поставщиков ЖКУ. Даже взяв самое простое право ареста денежных средств на счетах в банках, либо удержание до 50% от дохода через работодателя или Пенсионный фонд РФ.

Учитывая все эти факторы, как минимум в ближайшее время, ожидать массовых звонков от коллекторов или их визитов к должникам не приходится. Ведь их возможности влияния куда меньше, чем у самих поставщиков ЖКУ. Не говоря уже о ФССП. Возможно увеличение передаваемых профильным агентствам неоплаченных счетов, но значительного изменения, скорее всего, не будет. Поэтому бить тревогу и паниковать нет смысла. Лучше использовать это время на массовое уведомление граждан о правах коллекторов. В частности, о нормах Федерального закона № 230-ФЗ.