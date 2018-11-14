Курс рубля резко отреагировал на сообщения из США

Курс доллара в среду значительно снижается на фоне сообщений из США, что санкции против РФ будут отложены на неопределенный срок. На 17:49 мск курс американской валюты упал до 67,06 рубля, что на 1,54% ниже закрытия вторника. Рубль также прибавляет к евро 1,27% - 75,86 рубля.

Ранее Bloomberg сообщил, что Конгресс США скорее всего отложит обсуждение и введение новых санкций против России. Как минимум, до конца этого года. Конгрессменам придется заняться внутренними делами, которых накопилось предостаточно. В графике работы Конгресса сейчас вопросы расходов правительства, назначение судей и принятие сельскохозяйственного закона.

Что же касается санкций, пакет которых после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным этим летом быстро составила комиссия Конгресса, состоящая из республиканцев и демократов, то они, считает Bloomberg, подождут как минимум до января, когда к работе приступят вновь избранные законодатели.

«У нас мало времени и очень много дел,- объяснил журналистам сенатор от Республиканской партии Джон Корнин.- Если мы не хотим задержаться в Вашингтоне на Рождество, то придется очень много сделать».

Рубль также поддержали новости о том, что Минфин России на аукционе в среду разместил два выпуска облигаций федерального займа в общей сложности на 10 млрд рублей при спросе 29,7 млрд рублей.

К тому же, в среду на рынке нефти наблюдается коррекция - котировки барреля Brent выросли на 2,23% - до 66,46 долл.