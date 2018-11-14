Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 14.11.2018

Курс рубля резко отреагировал на сообщения из США

«Expert Online» 2018
  • Курс рубля резко отреагировал на сообщения из США
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара в среду значительно снижается на фоне сообщений из США, что санкции против РФ будут отложены на неопределенный срок. На 17:49 мск курс американской валюты упал до 67,06 рубля, что на 1,54% ниже закрытия вторника. Рубль также прибавляет к евро 1,27% - 75,86 рубля.

Ранее Bloomberg сообщил, что Конгресс США скорее всего отложит обсуждение и введение новых санкций против России. Как минимум, до конца этого года. Конгрессменам придется заняться внутренними делами, которых накопилось предостаточно. В графике работы Конгресса сейчас вопросы расходов правительства, назначение судей и принятие сельскохозяйственного закона. 

Что же касается санкций, пакет которых после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным этим летом быстро составила комиссия Конгресса, состоящая из республиканцев и демократов, то они, считает Bloomberg, подождут как минимум до января, когда к работе приступят вновь избранные законодатели.  

«У нас мало времени и очень много дел,- объяснил журналистам сенатор от Республиканской партии Джон Корнин.- Если мы не хотим задержаться в Вашингтоне на Рождество, то придется очень много сделать». 

Рубль также поддержали новости о том, что Минфин России на аукционе в среду разместил два выпуска облигаций федерального займа в общей сложности на 10 млрд рублей при спросе 29,7 млрд рублей.

К тому же, в среду на рынке нефти наблюдается коррекция - котировки барреля Brent выросли на 2,23% - до 66,46 долл.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    2. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    3. Дело принимает фантастический оборот
      Амбициозные планы, о которых было объявлено в ходе визита Дмитрия Медведева в КНР, реальны, а это 200 млрд долларов торгового оборота, при том, что наконец достигнуты «10–12 лет назад казавшиеся фантастическими» 100 миллиардов. Но на пути к этому целое «китайское море» препятствий