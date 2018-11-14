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Экономика
Москва, 14.11.2018

Немецкая экономика преподнесла неприятный сюрприз

«Expert Online» 2018
  • Немецкая экономика преподнесла неприятный сюрприз
DPA/TASS

Экономика Германии подтвердила и одновременно опровергла прогнозы экономистов. Они прогнозировали в третьем квартале замедление темпов развития. Оно произошло, но оказалось существеннее прогноза. ВВП Германии в июле-сентябре снизился на 0,2% при прогнозе 0,1%. Это крупнейшее снижение ВВП страны за 5,5 лет. 

На первый взгляд, -0,2% могут показаться совсем незначительным снижением, но в пересчете на год набегают внушительные -0,8%, а это уже не шутки. Для сравнения: рост экономики США в пересчете на год составил 3,5%.  

Группа правительственных экспертов пересмотрела прогноз по росту экономики на 2018 год в сторону его, естественно, снижения: с 2,3% до 1,6%. Кстати, на следующий год они прогнозируют рост еще ниже – 1,5%. Напомним, в прошлом году ориентированная на экспорт экономика Германии показала рост в 2,2%. 

Первая экономика Европы впервые с начала 2015 года показала отрицательный результат. Главная причина, по мнению экономистов, большие проблемы у локомотива немецкой экономики – автопрома. В первую очередь речь идет о перебоях в работе конвейера крупнейших автопроизводителей ФРГ, вызванных, главным образом, новыми проверками по выбросам в воздух вредных веществ. Перестраиваясь на новые стандарты и правила, немецкий автопром сократил производство машин и запчастей к ним в третьем квартале более чем на 7% по сравнению со вторым кварталом.  

Кроме автопрома, плохо сработали и другие драйверы экономики Германии: в третьем квартале снизились также экспорт и расходы потребителей. К тому же, машиностроение, которое дает почти четверть ВВП, начинает ощущать негативные последствия торговых войн и замедления развития экономики Китая. 

«Ветры глобальной экономики стали сильнее,- пояснил Штефан Шнайдер, экономист Deutsche Bank.- Это серьезная угрозапотому что в Германии слабый экспорт больно бьет по инвестициям, причем бьет быстро». 

Инвестиции в оборудование и строительный сектор показали в июле-сентябре рост. Импорт по сравнению с предыдущими тремя месяцами тоже вырос. 

За статистическими данными Federal Statistical Office из Берлина внимательно следят в Брюсселе. Конечно, замедление темпов развития главного европейского локомотива или, вернее, даже его задний ход, конечно, не могли не сказаться на экономическом «здоровье» всей еврозоны, в экономике которой экономика ФРГ составляет треть. Неудивительно, что ЕЦБ прогнозирует для зоны единой европейской валюты на этот год самый слабый рост экономики с 2014 года.  

Экономисты считают, что такие слабые результаты вызваны, главным образом, временными факторами. Кроме ввода новых правил проверки автомобильных выхлопов, которые оказали на немецкий автопром крайне отрицательное воздействие, но к которым автопроизводители быстро привыкнут, можно говорить и о других временных факторах. Например, об очень низком уровне воды в Рейне, главной транспортной артерии Германии, который затруднил доставку сырья и товаров и тоже оказал негативное воздействие на все отрасли экономики.  

Конечно, говорить о каком-либо о кризисе пока рано. Экономисты надеются, что к концу года временный спад будет преодолен. 

«В четвертом квартале немецкая экономика вновь покажет рост, потому что автопром постепенно увеличит выпуск автомобилей до привычного уровня»,- говорит экономист Commerzbank Ральф Солвин. 

  

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