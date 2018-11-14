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Москва, 14.11.2018

Прибалтику накрыли новые проблемы из-за отказа от сотрудничества с Россией

«Expert Online» 2018
  • Прибалтику накрыли новые проблемы из-за отказа от сотрудничества с Россией
Из открытых источников

Ориентация на европейский рынок электроэнергии и отказ от энергетического сотрудничества с Россией, нанесли новый экономический удар по государствам Прибалтики, сообщает Regnum.

Так, Литва побила рекорды роста цен на электроэнергию за неделю. Как сообщает поставщик Elektrum Lietuva, цены на электроэнергию в этой  прибалтийской республике с 5-го по 11 ноября выросли сразу на 11%.

Сложная ситуация в этой сфере наблюдается и в других прибалтийских странах. За указанный период электроэнергия в Латвии выросла на 10%, в Эстонии – на 9%.

В данный момент в Литве стоимость электроэнергии на бирже составляет 53,75 евро за мегаватт-час, в Латвии  - 53,47 евро, а в Эстонии —  49,13 евро за мегаватт-час.

Отмечается, что за прошлую неделю Литва самостоятельно смогла выработать лишь 22% необходимой электроэнергии. Остальное было компенсировано за счет поставок ресурса из Швеции через подводный электрокабель Латвии, Белоруссии и Калининградской области РФ.

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