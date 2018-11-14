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Москва, 14.11.2018

Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт жителей Москвы в новогоднюю ночь

«Expert Online» 2018

Специалисты Гидрометцентра РФ рассказали о прогнозе погоды в Москве и области на Новый год.

Согласно их данным, первый зимний месяц будет немного теплее климатической нормы. Однако, как подчеркнули синоптики, давать точный прогноз погоды на Новый год пока всё-таки рано – об этом можно будет говорить примерно 26-27 декабря, передаёт РИА Новости.

«Сегодня пока есть возможность рассуждать о климатической норме, а климат у нас приблизительно такой же, как и в прошлом году, может быть будет чуть-чуть теплее», – заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, добавив, что снежный покров в столичном регионе ляжет уже в конце ноября. Из-за отрицательных температур он, скорее всего, задержится до Нового года.

При этом, по словам метеорологов, в начале декабря среднесуточная температура составит 3,9 градуса мороза, к середине месяца будет уже минус 8 градусов. Ближе к концу декабря немного потеплеет, поэтому есть шанс, что сугробы к новогодней ночи растают.

В свою очередь в центре погоды «Фобос» предположили, что днём 31 декабря будет минус 5 градусов, а в ночь на 1 января – до минус 10 градусов.

Тем не менее синоптики уточнили, что на сегодняшний день вероятность такого прогноза составляет всего около 60%, и погода к Новому году может поменяться, причём как в сторону похолодания, так и потепления.

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