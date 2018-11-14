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Москва, 14.11.2018

В России разрабатывают современный суперкомпьютер

«Expert Online» 2018

В России разрабатывают современный суперкомпьютер, который будет проектировать новейшие разработки отечественного вооружения. Об этом рассказала генеральный директор научно-производственного объединения "Молния", входящего в состав концерна "Калашников", Ольга Соколова. Интервью с руководителем публикует агентство РИА новости.

Соколова отметила, что у данной разработки большой авторский коллектив, в рядах которого "ИНЭУМ им. И. С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" и другие".

Как отмечается, проект призван перевести весь цикл разработки и производства новейшего вооружения на отечественное оборудование от испытаний опытных образцов до сопровождения эксплуатации серийных изделий в войсках.

Соколова заявила, что первой разработкой российского суперкомпьютера станет ракета-мишень. Продукт может появиться в течение пяти лет.

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