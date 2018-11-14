Россия обжаловала решение британского суда по суверенному долгу Украины

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение британского Апелляционного суда организовать процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на 3 млрд долл.

Согласно заключению российского Минфина, четвёртый довод Киева, как и остальные, должен быть отклонён без проведения нового судебного процесса. Ожидается, что апелляция России будет рассмотрена не раньше июня 2019 года.

Напомним, в сентябре текущего года британский Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трёх из четырёх оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по еврооблигациям.

При этом суд посчитал, что четвертый аргумент «незалежной» о выпуске еврооблигаций, который якобы проходил под давлением нашей страны, не может быть отклонён без проведения более серьёзного судебного процесса.