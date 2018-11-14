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Москва, 14.11.2018

СМИ США: мир отворачивается от Трампа

«Expert Online» 2018

Глава США Дональд Трамп, который своим поведением отталкивает от Америки традиционных союзников, дает тем самым возможность другим амбициозным странам, таким, как Россия и Китай, занять место Вашингтона, пишет The Washington Post.

Как подчеркивает автор материала, пока США будут «разбираться с внутренними проблемами, остальное мир будет спокойно ждать, например, 2021 года». При этом, друзья и соратники Вашингтона ждут возвращения «в мир до Трампа».

Об этом в интервью французской радиостанции рассказал и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что из-за того, что США становятся все менее надежным союзник, Евросоюз нуждается в «по-настоящему европейская армия».

«Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США», — заявил глава Елисейского дворца.

Подобное заявление глава США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал «крайне оскорбительными» и пожаловался на неблагодарность Парижа.

Ангела Меркель, тем не менее, поддержала своего коллегу из Франции, заявив, что «общая европейская армия продемонстрирует миру, что в Европе никогда больше не будет войны».

Помимо этого, автор пишет, что с первого дня своего президентского срока Трамп заставил «сомневаться относительно единства НАТО», поскольку США заявили, что не готовы платить за безопасность других стран.

Данный факт заставляет ЕС «взять на себя большую ответственность за свою безопасность и в меньшей степени полагаться на возглавляемый Вашингтоном блок НАТО», сообщает издание.

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