Общение с клиентом – ключевой компонент жизни компании. Из него складываются отношения с потребителем: будет он доверять фирме, или решит прекратить их.
Телекоммуникация в бизнесе
Общение с клиентом – ключевой компонент жизни компании. Из него складываются отношения с потребителем: будет он доверять фирме, или решит прекратить их.
Качество продукта важно безусловно. Но от того, каким будет сервис и обслуживание зависит насколько клиент будет доволен компанией, будет ли он советовать ее друзьям и знакомым.
Как телефония помогает продавать больше
Она формирует маркетинг лояльности. Телефония может использоваться как инструмент продаж, так и служба поддержки. Только Вы можете выбрать лучший формат: оснащение самостоятельного отдела продаж, формирование call-центра, организация круглосуточной службы технической поддержки и т.д.
В каждом из них Вы показываете клиенту готовность решить его проблему, предложить безупречное качество обслуживания. Ему не придется тратить много времени на попытки дозвониться, ожидать в длинных очередях, платить за звонки (если используется номер 8 800).
Особенно актуален спад продаж из-за занятой линии. Как мы упомянули выше, клиент не желает тратить свое время на попытки дозвониться. Ему проще потратить пару минут на поиски другого варианта и отправиться к конкурентам. С IP-телефонией Вы перестанете сливать клиентов: они больше никогда не услышат короткий гудок в трубке. Даже если все операторы заняты, он перейдет в очередь и поговорит с первым свободным оператором.
Функции облачной АТС
У виртуальной АТС есть несколько особенностей, принципиально отличающих ее от привычных видов связи:
- Простое дешевое подключение. Получить номер можно уже через 15 минут после регистрации заявки. Вам не нужно оборудование, кабели и бригада монтажников: аппаратное обеспечение хранится у оператора.
- Бесплатная корпоративная связь. Свяжите филиалы в единую сеть под единым номером и не платите за общение.
- Не привязана к географической точке. Не важно, номер какого города Вы используете и где находится офис. Работайте там, где комфортно. Единственное обязательное условие – стабильный интернет.
Основные функции облачной АТС:
- IVR-меню
- Голосовая почта
- Подробный журнал звонков
- Настройки переадресации
- Callback
- Возможность интеграции с CMS
- Запись разговоров
Развивайте бизнес вместе с МТТ
С IP-телефонией от МТТ Вы:
- Построите успешный бизнес.
- Покорите новые рынки.
- Сформируете лояльных клиентов.
- Получите новые инструменты контроля.