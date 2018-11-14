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Москва, 15.11.2018

Телекоммуникация в бизнесе

«Expert Online» 2018

Общение с клиентом – ключевой компонент жизни компании. Из него складываются отношения с потребителем: будет он доверять фирме, или решит прекратить их.

Телекоммуникация в бизнесе

Общение с клиентом – ключевой компонент жизни компании. Из него складываются отношения с потребителем: будет он доверять фирме, или решит прекратить их.

Качество продукта важно безусловно. Но от того, каким будет сервис и обслуживание зависит насколько клиент будет доволен компанией, будет ли он советовать ее друзьям и знакомым.

Как телефония помогает продавать больше

Она формирует маркетинг лояльности. Телефония может использоваться как инструмент продаж, так и служба поддержки. Только Вы можете выбрать лучший формат: оснащение самостоятельного отдела продаж, формирование call-центра, организация круглосуточной службы технической поддержки и т.д.

В каждом из них Вы показываете клиенту готовность решить его проблему, предложить безупречное качество обслуживания. Ему не придется тратить много времени на попытки дозвониться, ожидать в длинных очередях, платить за звонки (если используется номер 8 800).

Особенно актуален спад продаж из-за занятой линии. Как мы упомянули выше, клиент не желает тратить свое время на попытки дозвониться. Ему проще потратить пару минут на поиски другого варианта и отправиться к конкурентам. С IP-телефонией Вы перестанете сливать клиентов: они больше никогда не услышат короткий гудок в трубке. Даже если все операторы заняты, он перейдет в очередь и поговорит с первым свободным оператором.

Функции облачной АТС

У виртуальной АТС есть несколько особенностей, принципиально отличающих ее от привычных видов связи:

  • Простое дешевое подключение. Получить номер можно уже через 15 минут после регистрации заявки. Вам не нужно оборудование, кабели и бригада монтажников: аппаратное обеспечение хранится у оператора.
  • Бесплатная корпоративная связь. Свяжите филиалы в единую сеть под единым номером и не платите за общение.
  • Не привязана к географической точке. Не важно, номер какого города Вы используете и где находится офис. Работайте там, где комфортно. Единственное обязательное условие – стабильный интернет.

Основные функции облачной АТС:

  • IVR-меню
  • Голосовая почта
  • Подробный журнал звонков
  • Настройки переадресации
  • Callback
  • Возможность интеграции с CMS
  • Запись разговоров

Развивайте бизнес вместе с МТТ

С IP-телефонией от МТТ Вы:

  • Построите успешный бизнес.
  • Покорите новые рынки.
  • Сформируете лояльных клиентов.
  • Получите новые инструменты контроля.
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