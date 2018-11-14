Трое россиян вошли в рейтинг молодых предпринимателей мира по версии Forbes

Сразу трое наших соотечественников вошли в престижный рейтинг лучших молодых предпринимателей мира, возраст которых не превышает 30 лет.

Этот рейтинг, ежегодно составляемый экспертами журнала Forbes, состоит из нескольких групп по сферам деятельности, передаёт РИА Новости.

Так, в группу венчурных капиталистов в 2018 году вошла экс-спикер движения «Наши», а ныне основатель фонда Day One Venture Мария Дрокова.

В группе создателей пользовательских сервисов номинантов рейтинга стали супруги Артём Федяев и Дарья Ребенок, которые являются одними из основателей сервиса трансграничной доставки Grabr.

Напомним, в 2017 году в мировой рейтинг молодых предпринимателей Forbes также вошли граждане РФ — Виталик Бутерин и Артём Голдман.