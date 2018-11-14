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Москва, 14.11.2018

Россия и Саудовская Аравия обвалили цены на нефть

«Expert Online» 2018
  • Россия и Саудовская Аравия обвалили цены на нефть
Hasan Jamali / AP

Цены на нефть во вторник, 13 ноября, упали сразу на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке. Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за баррель, а теперь последние новости на нефтяном рынке говорят о  перепредложении нефти — цены опустились до $55–65, сообщает РБК.

Отмечается, что цены обвалились из-за компенсации Россией и Саудовской Аравией дефицита сырья, возникшего вследствие ухода с рынка Тегерана.

Страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, более чем компенсировали снижение добычи в Венесуэле и Иране, отмечается в ежемесячном докладе ОПЕК. Стабилизация добычи и приток новой нефти на рынок обрушили цены на нефть с начала октября на 20% до $68,91 за баррель, что является минимальным уровнем с апреля этого года.

Вчера 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене сразу на $4,65 (-6,6%), закрывшись на  отметке $65,47 за баррель. Фьючерсы декабря на нефть WTI потеряли в цене меньше $4,24 (-7,1%), однако, этого хватило, чтобы упасть до  отметки $55,69 за баррель

Уточняется, что, Нефть Brent, обвалилась почти на 25%, начиная с начала октября, когда этот международный эталон показывал ориентиры в  $86,29. Brent официально вошел в «медвежий цикл» (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), отмечают аналитики рынка.
Что касается WTI, то она показывает рекорд по продолжительности падения за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года, дешевея12-ю торговую сессию подряд.

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